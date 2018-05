Kandel Gesprächsstoff in Berlin

Anzeige

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Respekt und zur Wertschätzung von Kommunalpolitikern aufgerufen. Bei dem gestrigen Treffen in Berlin war auch der Bürgermeister Volker Poß aus dem südpfälzischen Kandel dabei. Nach dem mutmaßlichen Mord an einem 15-jährigen Mädchen durch einen afghanischen Flüchtling war Poß unter anderem im Internet massiv bedroht worden. Poß hatte sich gegen eine pauschale Vorverurteilung von Flüchtlingen ausgesprochen.

Steinmeier sagte in dem vertraulichen Gespräch nach Angaben des Präsidialamts: „Wenn wir diesen Trend nicht brechen, wird es immer schwieriger, Menschen zu finden, die bereit sind, in den Kommunen Verantwortung zu übernehmen.“ Der Bundespräsident forderte Wertschätzung für die, die sich in ihren Gemeinden einsetzen. dpa