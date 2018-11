Kandidat Friedrich Merz sucht nach AfD-Kritik die Offensive

Stuttgart/Böblingen.In dem schärfer werdenden Wettbewerb um den CDU-Vorsitz hat Friedrich Merz (Bild) seine Kritik an der eigenen Partei im Umgang mit der AfD verteidigt. „Ich habe keine pauschalen Vorwürfe erhoben“, sagte Merz gestern bei einem Besuch der CDU-Landtagsfraktion in Stuttgart. Er habe nur seine Meinung gesagt zu dem Thema, und „dass wir da eben einfach auch in Zukunft stärker darauf achten müssen, wo uns Wählerinnen und Wähler verlorengehen.“ Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn präsentierten sich nach dem Besuch der CDU-Fraktion gestern Abend in Böblingen bei der fünften von acht Regionalkonferenzen der Parteibasis. Auf dem Parteitag in der kommenden Woche soll der Nachfolger von Angela Merkel gewählt werden. dpa (BILD: dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018