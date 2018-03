Kandidat scheitert an Radikalen

Anzeige

Madrid.Plötzlich sollte wieder alles ganz schnell gehen. Am Mittwoch hatte ein Untersuchungsrichter angekündigt, dass er an diesem Freitag über das weitere juristische Schicksal von 28 katalanischen Politikern entscheiden werde. Als Antwort setzte der katalanische Parlamentspräsident Roger Torrent für gestern eine Sitzung des Regionalparlaments an, um in aller Eile Jordi Turull (Bild) zum neuen Ministerpräsidenten zu wählen. Doch kurz vor Beginn wurde klar, dass Turull die im ersten Wahlgang notwendige absolute Mehrheit verpassen würde.

Der 51-jährige Turull, ehemaliger katalanischer Präsidialamtsminister und Ex-Sprecher der Regionalregierung, ist einer der 28 Männer und Frauen, gegen den der Oberste Gerichtshof seit rund einem halben Jahr wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung am illegalen Abspaltungsprozess ermittelt.

Er hatte gestern schon begonnen, dem Parlament sein Regierungsprogramm vorzustellen. Doch die linksradikale CUP, die kleinste der drei separatistischen Parteien, kündigte an, sich bei der für den Abend anstehenden Abstimmung zu enthalten. Für sie ist Turull der Repräsentant eines zu wenig revolutionären Nationalismus. Damit war absehbar, dass er die absolute Mehrheit verpassen würde. Ein zweiter Wahlgang stünde am Samstag an, dann wäre eine einfache Mehrheit ausreichend. Doch in der Zwischenzeit wartet auf Turull heute ein Termin beim Untersuchungsrichter. (Bild: dpa)