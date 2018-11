Kandidatin scheitert

Berlin/Potsdam.Die AfD ist erneut mit dem Versuch gescheitert, einen ihrer Abgeordneten zum Vizepräsidenten des Bundestags wählen zu lassen. Mariana Harder-Kühnel (Bild) erhielt gestern im ersten Wahlgang in geheimer Abstimmung 223 von 654 abgegebenen Stimmen. 387 Abgeordnete votierten gegen sie. Die AfD kündigte an, die 44 Jahre alte Rechtsanwältin in einen zweiten und dritten Wahlgang zu schicken.

Harder-Kühnel gehört zu den eher gemäßigten Mitgliedern der AfD-Fraktion. Sie war auf dem Spitzenplatz der hessischen Landesliste in den Bundestag eingezogen. Sie ist bisher eine der Schriftführerinnen im Bundestag und ordentliches Mitglied im Familienausschuss. Stellvertretendes Mitglied ist sie bisher zudem im Ausschuss für Inneres und Heimat.

Unterdessen tritt das AfD-Vorstandsmitglied Steffen Königer, Landtagsabgeordneter in Brandenburg, wegen ideologischer Differenzen mit dem rechten Flügel aus der Partei aus. Er gehörte der „Alternativen Mitte“ in der AfD an. dpa (BILD: dpa)

