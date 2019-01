Kanzlerin blickt ratlos nach London

Berlin.Vor der britischen Botschaft in der Berliner Wilhelmstraße 70/71 war gestern nichts vom politischen Erdbeben im britischen Unterhaus am Abend zuvor zu spüren. Keine Plakate, keine Demonstranten, die die klare Ablehnung des Brexit-Abkommens durch die Parlamentarier je nach Standpunkt gut oder schlecht gefunden hätten.

Der Hausherr war da allerdings schon längst auf den Beinen. Im ZDF-Frühstücksfernsehen demonstrierte Botschafter Sebastian Wood Gelassenheit: Premierministerin Theresa May habe klargemacht, „dass sie weiter kämpfen wird, den ausgehandelten Deal durchzubringen“, betonte Wood. Wie das genau funktionieren soll, weiß niemand.

Einfachere Einbürgerung

Und so schwankten die Berliner Reaktionen auf Mays krachende Niederlage gestern zwischen Bedauern und Ratlosigkeit. Man warte jetzt darauf, was May noch vorschlage, erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Ähnlich hatte sich Außenminister Heiko Maas (SPD) geäußert. Nach Einschätzung Merkels geht es nun darum, den „Schaden“ durch den EU-Austritt „so klein wie möglich“ zu halten. Die Bundesregierung sei aber auch darauf vorbereitet, dass es keine „geordnete Lösung“ gebe, so Merkel.

Für den Fall eines ungeregelten Brexits hatte das Kabinett schon im Dezember einen Gesetzentwurf gebilligt. Damit will man britischen und deutschen Staatsangehörigen entgegenkommen, die einen Antrag auf Einbürgerung in Deutschland beziehungsweise Großbritannien stellen. Die Vorlage sieht vor, dass sie ihren jeweils anderen Pass behalten dürfen, was sonst nicht möglich ist. Für Justizministerin und Europawahl-Spitzenkandidatin der SPD, Katarina Barley, stellt sich das Brexit-Problem persönlich. Sie hat auf den Inseln familiäre Wurzeln. Barley appellierte an London, „schnell für Stabilität zu sorgen“. vet

