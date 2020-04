Kardinal Pell wieder frei

Canberra.Der wegen sexuellen Missbrauchs verurteilte Kardinal George Pell (Bild) ist überraschend auf freien Fuß gekommen. Das höchste australische Gericht gab am Dienstag dem Berufungsantrag des 78-Jährigen statt. Er wurde daraufhin nach rund 13 Monaten in Haft aus einem Hochsicherheitsgefängnis in der Nähe von Melbourne entlassen. Australische Medien zeigten, wie Pell in einem Autokonvoi davonfuhr. Wohin, war zunächst nicht bekannt. In einer ersten Reaktion bezeichnete der 78-Jährige die Entscheidung des Gerichts als Heilmittel gegen die „ernsthafte Ungerechtigkeit“, die ihm widerfahren sei.

Er hege aber „keinen Groll“ gegen seine Ankläger, sagte er in einer Presseerklärung. Bei seiner Entscheidung folgte das Gericht den Argumenten der Verteidigung, die auf Schwächen in Zeugenaussagen hingewiesen hatte. Im März 2019 war der frühere Erzbischof von Melbourne wegen des Missbrauchs von zwei Chorknaben in den 90er Jahren zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Er weist alle Vorwürfe zurück. Die Aussage eines früheren Chorknaben, der heute Mitte 30 ist, war dabei maßgeblich. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2020