Karl A. Lamers zum Vizepräsidenten des NATO-Parlaments gewählt

Brüssel/Heidelberg.Der CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Heidelberg/Weinheim, Karl A. Lamers, ist am Freitag zum Vizepräsidenten des NATO-Parlaments gewählt worden. Die Wahl fand im Rahmen einer Videokonferenz parallel in allen 30 NATO-Staaten statt. „Ich freue mich außerordentlich, dass die Mitglieder des Ständigen Ausschusses in dieser schwierigen Zeit auf meine langjährige Erfahrung in der Versammlung setzen und mir so die Möglichkeit geben, erneut in der Führungsspitze des NATO-Parlaments gestaltend mitzuwirken“, lässt Lamers per Pressemitteilung verlauten.

Von 2010 bis 2012 war Lamers bereits Präsident der Parlamentarischen Versammlung der NATO. Das Amt des Vizepräsidenten bekleidete der Politiker zweimal von 2006 bis 2008 und von 2012 bis 2014. Damit ist der 69-Jährige der Abgeordnete, der am längsten in der Führungsspitze der Versammlung die internationale Politik mitgestaltet.

Vor der NATO würden „große Herausforderungen liegen.“ Zum einen wegen der „grundlegenden Veränderungen in der Außen- und Sicherheitspolitik“ in den letzten Jahren. Zum anderen nennt Lamers aber auch die gegenwärtige Corona-Pandemie, die in den Augen des in Duisburg geborenen Christdemokraten die „errungene Sicherheit und Stabilität in vielen Staaten gefährden“ werde.

„Auch der innere Zusammenhalt der Allianz muss wieder gestärkt werden“, betont Lamers und erklärt weiter: „In einer Zeit, in der die Welt erkennt, dass man zusammenstehen muss, um die gegenwärtige Pandemie zu bewältigen, ist es für mich erschreckend, dass in Amerika ein Präsident im Amt ist, der im Moment dabei ist, die gewachsene Sicherheitsarchitektur nach dem Kalten Krieg einzureißen. Die Abkehr von internationaler Kooperation und die Aufkündigung bewährter multi-lateraler Verträge sind in meinen Augen verhängnisvoll.“ Zusammenarbeit sei in „unserer fragilen Welt notwendiger denn je."

Die Parlamentarische Versammlung der NATO ist das Bindeglied zwischen den nationalen Parlamenten und der Nordatlantischen Allianz. Lamers ist seit vielen Jahren Leiter der deutschen Delegation und Vorsitzender des Unterausschusses für Transatlantische Beziehungen im NATO-Parlament.