Karl Lauterbach plädiert für Teilung von Schulklassen

Er hat das Ohr der Kanzlerin: Karl Lauterbach, Mediziner und SPD-Politiker, gilt als Erfinder des Wellenbrecher-Shutdowns. Aber was kommt nach dem November? Am Montag schaltet sich Angela Merkel wieder mit den Ministerpräsidenten zusammen. Lockerungen sind ausgeschlossen, sagt Lauterbach dieser Redaktion.

Herr Lauterbach, reicht der November-Lockdown, um die zweite Corona-Welle zu brechen?

Karl Lauterbach: Ich bin von der Entwicklung in den letzten Tagen etwas enttäuscht. Der Wellenbrecher-Shutdown war absolut notwendig und ist keine Sekunde zu früh gekommen. Die Fallzahl konnte jetzt stabilisiert werden, befindet sich aber weiter auf einem sehr hohen Niveau. Daher bin ich skeptisch, ob wir unser Ziel - weniger als 50 Fälle pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen - mit den getroffenen Maßnahmen erreichen. Große Sorge bereitet mir die Entwicklung an den Schulen.

Kinder sind keine Virenschleudern - gilt dieser Satz nicht mehr?

Lauterbach: Wir sollten die Schulen auf jeden Fall offen halten. Das schulden wir den Kindern. Was im Frühjahr geschehen ist, darf sich nicht wiederholen. Aber die Art und Weise, wie die Schulen jetzt betrieben werden, ist nicht sicher genug. Kinder im Alter von zehn bis 19 sind so ansteckend wie Erwachsene. Der Betrieb von Schulklassen mit 30 Kindern, die ohne Maske nah beieinander sitzen, ist nicht sicher - selbst dann, wenn man versucht, alle 20 Minuten zu lüften.

Was schlagen Sie vor?

Lauterbach: Die Zahl der neu infizierten Kinder ist zehnmal so hoch wie im Frühjahr. Wir kommen in eine Situation hinein, wo der Schulbetrieb für Kinder, Lehrer, Eltern und Großeltern zu einem hohen Risiko wird. Daher rate ich dringend zu drei Maßnahmen. Erstens sollte im Winter durchgehend mit Maske unterrichtet werden - mit Ausnahme von Grundschulen. Zweitens sollten mobile Luftfilteranlagen bereitgestellt werden, die sehr viel wirksamer sind als das regelmäßige Lüften. Die Anschaffung lohnt sich. Auch im Herbst 2021 werden wir sie noch brauchen. Und drittens - das ist die wichtigste Maßnahme - sollten die Klassen aufgeteilt werden. Auf diese Weise reduzieren wir den Schulausfall um zwei Drittel.

Teilung der Klassen bedeutet weniger Unterricht.

Lauterbach: Nein, nicht, wenn ein Teil des Unterrichts per Homeschooling angeboten wird. Es bedeutet unter dem Strich sogar mehr Unterricht, weil wir Schulausfall vermeiden. Die Schulen müssen den Online-Unterricht einfach hinbekommen. Das schaffen mittlerweile fast alle Universitäten und Fachhochschulen.

In einigen Bundesländern werden die Weihnachtsferien verlängert.

Lauterbach: Gelingt es uns nicht, den Unterricht neu zu organisieren, werden wir keine andere Wahl haben, als die Weihnachtsferien zu verlängern oder eine zusätzliche Ferienepisode etwa im Februar einzulegen. Wenn wir einfach so weitermachen, wird der Schulausfall noch größer. Ich habe mal ausgerechnet: In Deutschland haben wir derzeit - einschließlich der Dunkelziffer - jede Woche in jeder sechsten Schulklasse einen Corona-Fall. In den Hochrisikogebieten ist es sogar jede dritte Schulklasse. Die 300.000 infizierten Kinder, die jetzt genannt werden, sind nur die Spitze des Eisbergs.

Können wir auf baldige Lockerungen hoffen?

Lauterbach: Nein. Die Neuinfektionen sind viel zu hoch. Wir werden im Dezember nicht zu dem Leben vor dem Wellenbrecher-Shutdown zurückkehren. Neue Studien - etwa der Stanford-Universität - bestätigen die enorme Bedeutung von Restaurants, Cafés, Bars, Hotels und Fitnessräumen für die Ausbreitung des Coronavirus. Genau dort entstehen Superspreader-Ereignisse. Wenn wir diese Orte wieder öffnen, sind wir in kürzester Zeit wieder dort, wo wir waren: im exponentiellen Wachstum.

„Es soll kein Weihnachten in Einsamkeit sein“ - muss Angela Merkel diesen Satz zurücknehmen?

Lauterbach: Ein Weihnachten in Einsamkeit wird es nicht geben. Aber wir sind weit entfernt von einem normalen Weihnachten. Jeder, der seine Familie besucht, muss wissen, dass man einander gefährden könnte. Gerade zum Fest der Nächstenliebe gehört, dass man sich gegenseitig schützt. Nicht reisen, wenn man Symptome hat. Vor der Reise möglichst fünf Tage in Quarantäne gehen. FFP2-Maske tragen, wenn möglich. Viel Lüften, große Abstände halten. Trotzdem bleibt natürlich ein Risiko.

