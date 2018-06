Karlsruhe lässt streikwillige Lehrer abblitzen

Anzeige

Karlsruhe.Das Bundesverfassungsgericht hat einen klaren Schlussstrich unter jahrelange Versuche gezogen, das Streikverbot für Beamte aufzuweichen. Der Zweite Senat in Karlsruhe stellt nun klar: Es gilt ein besonderes Treueverhältnis zwischen Staat und beamteten Staatsdienern. Folgend die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum befasste sich das Bundesverfassungsgericht mit dem Thema?

Vier verbeamtete Lehrer aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein hatten sich an Protesten oder Streiks beteiligt und dafür disziplinarische Strafen kassiert. Sie klagten sich daraufhin durch die Instanzen.

Wie ist überhaupt die rechtliche Grundlage?

In einem der vier Fälle hatte schon das Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil vom Februar 2014 ausgeführt (Az. BVerwG 2 C 1.13), dass für alle Beamten unabhängig von ihrer Tätigkeit ein statusbezogenes Streikverbot von Verfassungsrang gilt. Staat und Beamte stünden in einem besonderen Verhältnis aus wechselseitigen Rechten und Pflichten. Das Streikverbot ergibt sich auch aus den Beamtengesetzen.