„Kassenpatienten besser versorgt“

Doris Pfeiffer ist seit 2007 die Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen (GKV).

Geboren wurde sie 1959 in Düren. Pfeiffer studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität zu Köln und an der Pennsylvania State University in den USA.

1989 promovierte sie und wurde Referentin beim AOK-Bundesverband, ab 1992 war Pfeiffer beim Verband der Angestellten-Krankenkassen tätig. kla