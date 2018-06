Katar wirft Nachbarn Menschenrechtsverstöße vor

Anzeige

Doha (dpa) - Ein Jahr nach Beginn der Blockade von Katar wirft das Emirat seinen Golf-Nachbarn Menschenrechtsverletzungen vor. Saudi-Arabien und andere Staaten «hindern unsere Bürger am Reisen, am Arbeiten und am Studieren», sagte der Botschafter des Emirats in Berlin, Saud bin Abdulrahman Al Thani.

«Die Blockade zerschneidet Verbindungen zwischen Familien in den Ländern, die sich seit einem Jahr nicht gesehen haben. Das sind Menschrechtsverletzungen.»

Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Ägypten hatten am 5. Juni 2017 die Grenzen zu Katar geschlossen und eine Blockade verhängt. Die vier Staaten werfen dem Emirat unter anderem Terrorunterstützung und zu enge Beziehungen zum schiitischen Iran vor. Katar weist die Vorwürfe zurück und hat nach eigenen Angaben seinerseits auf Maßnahmen gegen Bürger der Blockade-Staaten verzichtet. Alle diplomatischen Bemühungen um eine Lösung der Krise am Golf waren bisher erfolglos.