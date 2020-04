"Kein Patient wird abgewiesen"

Mannheim.Mathias Berthold ist im Skiurlaub in Österreich - als er durch Medienberichte erfährt, wie sich die Lage in Italien und anderen Ländern dramatisch verschlechtert. Dem Allgemeinmediziner, der seit 2015 in seiner hausärztlichen Praxis in der Neckarstadt-West arbeitet, wird klar: Das Coronavirus wird zwangsläufig auch Deutschland erreichen. Aus seinem Urlaub heraus ruft er sein Team in Mannheim

...