„Kein Sonderweg ohne Rom“

Fulda.Auf dem langen und nicht unumstrittenen Weg zu Reformen in der katholischen Kirche in Deutschland sind die deutschen Bischöfe einen Schritt vorangekommen. Mit großer Mehrheit beschlossen sie bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in Fulda einen Satzungsentwurf. Damit sollen Vorbereitungen für den Anfang Dezember startenden Reformprozess – den „synodalen Weg“ – getroffen werden. Der DBK-Vorsitzende, Kardinal Reinhard Marx, sprach am Donnerstag zum Abschluss der Versammlung von einem „guten Ergebnis“.

Marx: Nüchternen Blick wahren

Zudem habe er sich der Rückendeckung seiner Mitbrüder versichert, den Weg gemeinsam zu bestreiten: „Alle Bischöfe haben gesagt: Ja, wir gehen mit“, betonte Marx. Er erteilte allen Hoffnungen eine Absage, wonach es revolutionäre Umwälzungen geben könnte. Bei allen notwendigen Reform- und Veränderungsfragen müsse man „einen nüchternen Blick“ wahren: „Es wird keinen deutschen Sonderweg ohne Rom bei weltkirchlich relevanten Fragen geben. Aber wir sind bereit, Diskussionsbeiträge für die Weltkirche zu liefern.“

Beim Reformprozess geht es um vier große Themen: den Umgang der Kirche mit Macht, die kirchliche Sexualmoral, die umstrittene Ehelosigkeit von Priestern (Zölibat) und die Position von Frauen in der Kirche. Die Reformgespräche wurden als Konsequenz aus dem Skandal um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche angestoßen. Nach dem Beschluss in Fulda muss der Regelwerk-Entwurf nun mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) abgestimmt und beschlossen werden. dpa

