Hollywood und Pop-Kultur, Kennedy und Coca-Cola – Amerika ist für viele Deutsche das Sinnbild für Freiheit, Abenteuer und schönes Leben. Der „American Dream“ verband die Menschen im Westen Deutschlands, denen die USA Demokratie und Wohlstand brachten, mit vielen im Osten, die ihn nur hinter der Mauer träumen konnten. Diese emotionalen Bande reißen jetzt. Nicht nur wegen der rassistischen Gewalt, das auch. Nicht nur wegen Donald Trump, das auch. Nicht nur wegen der destruktiven Rolle der USA in der aktuellen Weltpolitik, das auch. Solche negativen Elemente hat es früher schon oft gegeben. Der Ku-Klux-Klan, verantwortungslose Präsidenten wie Nixon, wilde Militäraktionen und Kriege, von Vietnam bis Irak. Doch nun überwiegt die düstere Seite Amerikas so eindeutig wie nie.

Die USA sind kein Vorbild mehr. Weder sozial, wie Corona noch einmal drastisch vor Augen geführt hat. Besser in diesen Zeiten nicht dort krank oder arbeitslos werden. Und schon gar nicht politisch. Die Gesellschaft ist total gespalten, Arm und Reich, Stadt und Land, Schwarz und Weiß. Dazu die hemmungslose Gewalt. Man sieht eine voll entwickelte Ellenbogengesellschaft. Die Stärkeren setzen sich durch – sie stürmen, angefeuert aus dem Weißen Haus, bewaffnet Regionalparlamente und erdrücken als Polizisten farbige Mitmenschen am Boden. Sie nehmen sich, was vermeintlich nur ihnen gehört. Und der Präsident spielt zufrieden Golf. So entfernen sich die USA auch immer weiter von der westlichen Wertegemeinschaft.

In einer grotesken Verkehrung hat AfD-Chef Tino Chrupalla erklärt, die Ereignisse zeigten, „in welcher Sackgasse multikulturelle Einwanderungsländer enden“. Das müsse Deutschland erspart werden. Was man heute in den USA sieht, ist im Gegenteil eine Art AfD-Staat. Die Herrschaft von Hinterwäldlern bis hinein in die Spitze. Ungehemmter Rassenhass und Nationalismus – und null Verantwortung für die Umwelt, für den inneren Zusammenhalt, für den Ausgleich mit den Nachbarstaaten. Das ist das, was Deutschland erspart werden muss.

Es gibt das andere Amerika, es demonstriert und protestiert. Und es schämt sich. Es ist kultiviert. Dieses andere Amerika macht Hoffnung, aber es lässt auch verzweifeln, weil es immer wieder nur für kurzfristige Aufwallungen reicht. Weil viele Farbige und Migranten nicht wählen und so die Macht freiwillig ihren Gegner überlassen. Weil die Demokraten so schwach sind.

Barack Obama hat die Protestierenden in dieser Woche dazu aufgerufen, Gewalt zu vermeiden und politisch zu werden – in den Kommunen und Countys angefangen, wo oft wenige Stimmen darüber entscheiden, wer Sheriff, Bürgermeister oder Staatsanwalt wird. So ein Versöhner wie Obama fehlt. Und die große Sorge ist, dass Donald Trump, der große Spalter, die Wahl gewinnt.

Donnerstag, 04.06.2020