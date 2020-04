Keine Schulpflicht für Viertklässler

Kassel/Frankfurt/Wiesbaden/Berlin.Die Schulpflicht für Viertklässler in Hessen wird in der Corona-Pandemie vorläufig außer Kraft gesetzt. Das geht aus einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs in Kassel vom Freitag hervor. Damit gaben die Richter dem Eilantrag einer Schülerin aus Frankfurt Recht, die sich gegen eine Landesverordnung richtete. Die Viertklässler würden im Vergleich zu Schülern, denen aus Gründen des Infektionsschutzes der Schulbesuch bis zum 3. Mai weiter untersagt werde, ohne hinreichenden Grund ungleich behandelt und in ihrem Grundrecht verletzt. Der Beschluss ist unanfechtbar. (Aktenzeichen: 8 B 1097/20.N)

Die Entscheidung gilt für Schüler der 4. Jahrgangsstufe der Grundschulen, der Sprachheilschulen und der Schulen mit Förderschwerpunkten. Während wegen der Infektionsgefahr die meisten Schüler in Hessen weiter zu Hause bleiben sollen, sollte am Montag (27. April) der Unterricht für Abschlussklassen der weiterführenden Schulen und die Viertklässler an Grundschulen wieder beginnen – weil sie Übergangsklassen sind.

Dies war allerdings nicht Wunsch der hessischen Regierung gewesen: „Wir wollten die Schulen von oben nach unten öffnen. Also mit den älteren Jahrgängen beginnen und sukzessive zu den jüngeren Jahrgängen vorarbeiten“, hatte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) erklärt. Doch um einen Flickenteppich unterschiedlicher Regeln in Deutschland zu vermeiden, hatte Hessen sich anderen Bundesländern angeschlossen. In den Schulen laufen bereits die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme des Unterrichts.

Klage von Berlinerin abgewiesen

Auch mit Blick auf die Abiturprüfungen gab es ein Urteil. Bereits am Dienstag hatte das Verwaltungsgericht Berlin im Falle einer Berliner Schülerin entschieden. Diese habe kein Recht auf eine Verschiebung ihrer Abiturprüfungen, nur weil ihre Lernbedingungen zu Hause in der Corona-Krise besonders ungünstig sind. Der Eilantrag der Gymnasiastin wurde zurückgewiesen. Gegen den Beschluss konnte noch bis Freitag Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.

Das Gericht betonte in seiner Ablehnung, die Situation der Schülerin sei kein besonderer Ausnahmefall. Wie auch in anderen Lebensbereichen könnten keine identischen Bedingungen gewährleistet werden. Dazu zähle auch das Problem, dass Schüler mit eigenem Zimmer oder eigenem Computer bessere Bedingungen zur Prüfungsvorbereitung hätten. Auch der Verweis auf die „pandemiebedingte Stresssituation“ reiche nicht aus, um das Abitur zu verschieben, weil Stress und Ängste vor Prüfungen zum individuellen Risiko gehörten. dpa

