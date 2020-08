Keine Verzögerungen am Flughafen

In den beiden Corona-Testzentren am Frankfurter Flughafen sind keine Probleme mit Verzögerungen bei der Übermittlung von Testergebnissen wie in Bayern aufgetreten. „Innerhalb von 24 Stunden hat man auf jeden Fall ein Ergebnis“, sagte Benedikt Hart, Leiter des Testzentrums des Deutschen Roten Kreuzes. Dies bestätigte auch eine Sprecherin des Unternehmens Centogene, das ein weiteres Testzentrum am Frankfurter Flughafen betreibt und die Labortests auch für das DRK durchführt. Etwa 60 bis 70 Prozent der Getesteten erhielten ihr Ergebnis innerhalb von zwölf Stunden, sagte die Sprecherin. Die Anbieter nutzen gemeinsam eine elektronische Plattform.

Seit Beginn der Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind in beiden Zentren zusammen knapp 16 300 Menschen Covid-19 getestet worden. Nach Angaben der hessischen Sozialstaatssekretärin Anne Janz (Grüne) fallen bisher am Flughafen etwa 1,5 bis 2 Prozent der Tests positiv aus. Hauptsächlich handele es sich um Reisende, die aus der Türkei und dem Kosovo zurückkehrten.

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium teilte mit, dass an den am 6. und 8. August eingerichteten Corona-Teststationen am Flughafen Hahn sowie im Grenzbereich zu Luxemburg, Frankreich und Belgien bisher 8385 Menschen auf das Coronavirus getestet wurden. Ergebnisse liegen bislang zu 5278 Tests vor. Dabei gab es 47 positive Befunde (0,9 Prozent). 40 davon kamen von Rückkehrern aus einem Corona-Risikogebiet. lhe/lrs

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.08.2020