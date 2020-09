Lesbos/Brüssel.„Schande“, „schrecklich“, „erschütternd“: Das EU-Parlament hat die Lage der Flüchtlinge auf Lesbos scharf kritisiert. Die Abgeordneten forderten am Donnerstag, dass sich die Mitgliedstaaten endlich auf eine langfristige Lösung einigen müssten. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson betonte, Situationen wie in Moria dürften sich nicht wiederholen. Ärzte, Helfer und Migranten auf Lesbos befürchten unterdessen genau das. „Die Ängste der Menschen hinsichtlich des neuen Lagers sind absolut berechtigt“, sagte die griechische Rechtsanwältin Elli Kriona bei einer Pressekonferenz.

Zeitpunkt für Neustart

„Keine weiteren Morias!“, forderte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson – dies sei eines der Ziele der neuen Migrations- und Asylpolitik, für die die EU-Kommission am Mittwoch einen neuen Vorschlag vorlegen werde. „Wir brauchen einen Neustart bei der Migration. Und dies ist der richtige Zeitpunkt.“ Denn: „Moria ist nicht normal, aber Migration ist normal.“ Die EU-Abgeordneten forderten mehr langfristige Hilfe für Griechenland. Es könne nicht nur „Ad-hoc-Solidarität“ nach dem Brand in Moria geben, sagte Roberta Metsola von der christdemokratischen EVP-Fraktion.

Die griechische Polizei hatte am Donnerstag in einer konzertierten Aktion damit begonnen, immer mehr Migranten in das neu errichtete Zeltlager in Moria zu bringen. Mittlerweile sollen sich dort nach Behördenangaben mehr als 3000 Migranten aufhalten. Damit wären nach dem Großbrand im Lager Moria vergangene Woche weiterhin rund 9000 Migranten obdachlos. In Brüssel zeigte sich der Großteil der Parlamentarier bestürzt und entrüstet über die Situation im Mittelmeer. Dort, wo regelmäßig Migranten ertränken, gingen auch das europäische Projekt und die Würde unter, sagte die Vorsitzende der Sozialdemokraten, Iratxe García Pérez.

EU-Kommissarin Johansson stellte klar: „Ein neues, dauerhaftes und angemessenes Center ist die Priorität“ . Neue Flüchtlingslager wie Moria dürfe es hingegen nicht geben. Die Vorschläge der Kommission, über die EU-Staaten und Europaparlament noch verhandeln müssen, sollen die Blockade lösen. Mit einem neuen „Migrationspakt“ sollen nach Vorstellung der EU-Kommission Asyl- und Rückführungsverfahren enger verknüpft, Schleuser stärker bekämpft und der Schutz der Außengrenzen verbessert werden.

Außerdem soll es engere Partnerschaften mit Drittländern geben. Sowohl Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als auch Ylva Johansson betonten , dass jene Staaten an den Außengrenzen, die vom derzeitigen System besonders belastet sind, nicht allein gelassen werden dürften. dpa

