Kiew sendet ein Zeichen nach Moskau

Kiew.Die Ukraine hat sich mit der Gründung einer eigenen orthodoxen Nationalkirche weiter von Russland gelöst. Die Bischöfe aus zwei ukrainischen orthodoxen Kirchen fassten auf einer Synode in Kiew am Wochenende einen Beschluss von historischer Tragweite.

Die Russisch-Orthodoxe Kirche wehrt sich dagegen, die Ukraine als ihr Kirchengebiet zu verlieren. Doch die oberste Autorität der weltweiten Orthodoxie, der Ökumenische Patriarch Bartholomaios in Istanbul, unterstützt die Loslösung der Ukraine. Er will der neuen ukrainischen Kirche und ihrem gewählten Oberhaupt Epifani am 6. Januar den Erlass über die kirchenrechtliche Eigenständigkeit überreichen.

Mit dem ukrainischen Metropoliten wird Präsident Petro Poroschenko nach Istanbul reisen, um am orthodoxen Weihnachtsfest den Tomos genannten Erlass entgegenzunehmen. „Heute ist der Tag der endgültigen Erlangung der Unabhängigkeit von Russland“, sagte der Präsident, als der Beschluss zur Gründung der Nationalkirche gefallen war.

200 Bischöfe, Priester und Laien tagten in der ältesten Kirche von Kiew, der mittelalterlichen Sophienkathedrale, und berieten über die religiöse Zukunft der Ex-Sowjetrepublik.

Die Neugründung mit Namen Orthodoxe Kirche der Ukraine entstand aus dem Zusammenschluss der 1992 gegründeten Ukrainisch-Orthodoxen Kirche des Kiewer Patriarchats und der kleinen Autokephalen (Eigenständigen) Kirche.

Russland nennt Synode illegal

Von der moskautreuen Kirche in der Ukraine nahmen nur zwei Bischöfe teil, die von ihrer Kirche sofort ausgeschlossen wurden. Die Kirche des Moskauer Patriarchats hat in der Ukraine zwar nicht die meisten Gläubigen, aber die meisten Priester, Kirchen und Klöster. Damit sind Konflikte um wichtige orthodoxe Heiligtümer wie das berühmte Höhlenkloster in Kiew absehbar.

Die Ukraine versucht seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion 1991, sich auch kirchlich aus der Oberhoheit des Nachbarn Russland zu lösen. Die Vereinigungssynode in Kiew sei kirchenrechtlich illegal gewesen, sagte ein Sprecher des Moskauer Patriarchats.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.12.2018