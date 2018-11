Kiew verbietet Russen Einreise

Kiew/Warschau.Wenige Tage nach Einführung des Kriegsrechts hat die Ukraine im Konflikt mit Russland ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Wie Grenzschutzchef Pjotr Zigikal gestern mitteilte, werde russischen Männern im Alter zwischen 16 und 60 Jahren nun generell die Einreise verweigert. Auch alle anderen Ausländer müssen mit verschärften Befragungen bei der Passkontrolle rechnen. Unterdessen hat Polens Außenminister Jacek Czyputowicz kritisiert, dass Berlin trotz Zuspitzung im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland am Bau der Ostesee-Pipeline Nord Stream 2 festhalten will. Argumente seines deutschen Amtskollegen Heiko Maas, wonach Russland das Projekt auch ohne deutsche Beteiligung fortsetzen würde, zweifelte er an. Schließlich erreiche die Pipeline deutsches Territorium. dpa

