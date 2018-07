Kim lässt heimlich weiterbauen

Anzeige

Washington.Die Satellitenaufnahmen zeigen rege Aktivitäten auf dem Gelände der großen Forschungseinrichtung Sanumdong am Stadtrand von Pjöngjang. „Wir sehen, dass sie zur Arbeit gehen, wie zuvor“, interpretiert ein Geheimdienstmitarbeiter die Fotos der National Geospatial-Intelligence Agency gegenüber der Tageszeitung „Washington Post“. Zusammen mit anderen Erkenntnissen der US-Dienste seien dies klare Hinweise auf Arbeiten an weiteren Langstreckenraketen.

In Sanumdong hatten die Nordkoreaner zwei mit Flüssig-Treibstoff angetriebene Interkontinentalraketen vom Typ Hwasong-15 gebaut. Unabhängige US-Analysten wie Joel Witt von der Organisation North 38 sagen, die Tests dieser Raketen hätten gezeigt, dass sie Ziele an der Ostküste der USA erreichen könnten. „Sie haben die Antriebe hinbekommen, aber noch nicht die anderen hoch-technologischen Herausforderungen.“

Experten vermuten, Nordkorea arbeite in Sanumdong an dem problematischen Verfahren, einen auf die Langstreckenrakete montierten Sprengkopf beim Wiedereintritt in die Atmosphäre nicht verglühen zu lassen. Verdächtig sei, dass auf den Aufnahmen dieselben Sattelschlepper zu sehen seien, mit denen Nordkorea schon in der Vergangenheit seine Interkontinental-Raketen transportierte.