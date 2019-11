Kinderarzt kämpft gegen Impfpflicht

Heidelberg.Der Verein „Ärzte für individuelle Impfentscheidung“ wehrt sich gegen eine Impfpflicht gegen Masern in Kitas und Schulen. „Wir werden Betroffene, die Verfassungsbeschwerde einlegen wollen, dabei unterstützen“, sagte der Vereinsvorsitzende Michael Friedl (Bild) dieser Zeitung. Der Heidelberger Kinderarzt behandelt nach eigenen Angaben schwerpunktmäßig auf Grundlage der klassischen Homöopathie.

Bei einer Impfung handele es sich um eine massive Einschränkung des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit, argumentierte Arzt Michael Friedl. Weder die Erkrankungszahlen noch die Impfquote rechtfertigten diese. Der Verein „Ärzte für individuelle Impfentscheidung“ hat nach eigenen Angaben rund 600 Mitglieder.

Der Bundestag hatte am Donnerstag zum Schutz vor der hochansteckenden Krankheit ein Gesetz für eine Impfpflicht beschlossen. Es soll zum 1. März 2020 in Kraft treten. Eltern müssen dann vor der Aufnahme in Kitas oder Schulen nachweisen, dass ihre Kinder geimpft sind. Bei Masern handelt es sich um eine hochansteckende Infektionskrankheit, sie kann zu Gehirnentzündungen führen und in seltenen Fällen tödliche Folgen haben. mad (Bild: Friedl)

