Kinderbonus, Soli-Zuschlag und Hilfen

Berlin.Wie kann die deutsche Wirtschaft wieder aus dem Corona-Tief kommen? Mit einem milliardenschweren Konjunkturprogramm. Darüber ist sich die große Koalition einig. Nur wie, daran scheiden sich noch die Geister. An diesem Dienstag soll über das Programm entschieden werden. Ein Überblick über die diskutierten Maßnahmen:

Mittelstand: Für Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten sollen von Juni bis Dezember Überbrückungshilfen bereitgestellt werden – monatlich bis zu 50 000 Euro. Darauf dringt Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Der Plan versteht sich als weitere Liquiditätshilfe, um drohende Pleiten bei Firmen, Freiberuflern und Solo-Selbstständigen abzuwenden. Die Kosten des Programms werden auf mindestens 25 Milliarden Euro veranschlagt. Im Gespräch sind auch verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten und steuerliche Erleichterungen.

Kommunen: Wegen der wirtschaftlichen Flaute bricht das Gewerbesteueraufkommen bei den Kommunen dramatisch ein. Nach dem Willen von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sollen Bund und Länder fast 57 Milliarden Euro locker machen, um gegenzusteuern. Der größte Teil des Geldes ist allerdings für die Übernahme der Altschulden bestimmter Kommunen gedacht, die auch schon vor der Corona-Krise stark gebeutelt waren. Die Union sperrt sich gegen die Altschuldenübernahme – und lockt mit einem Gegenkonzept. Um die Kommunen zu entlasten, soll der Bund stattdessen einen höheren Anteil der Wohnkosten für Langzeitarbeitslose übernehmen, sich stärker am kommunalen Investitionsprogramm beteiligen und vorübergehend auf den Anteil bei der Gewerbesteuerumlage verzichten, den die Kommunen laut Finanzverfassung an Bund und Länder abführen müssen.

Familien: Im Grundsatz herrscht in der Koalition Einigkeit, Familien besser zu unterstützen und damit gleichzeitig der Konjunktur einen Dienst zu erweisen. Die SPD pocht deshalb auf eine Einmalprämie von 300 Euro pro Kind. Die Union in Gestalt des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet hatte sogar eine Einmalzahlung von 600 Euro pro Kind angeregt. In der CSU gibt es allerdings Vorbehalte gegen den Bonus.

Soli-Zuschlag: Schon im vergangenen Jahr hatte der Bundestag die weitgehende Abschaffung des Solis beschlossen. Allein die oberen zehn Prozent der Einkommensbezieher bleiben demnach außen vor. Zudem soll die Maßnahme erst ab dem Jahr 2021 in Kraft treten. Schon seit Monaten wird in der Koalition über diese beiden Punkte neu diskutiert. Mittlerweile will die SPD den Soli schon zum 1. Juli weghaben. Die oberen zehn Prozent sollen aber weiter zahlen wie gehabt. Teile der Union unterstützen das Vorziehen, plädieren aber für eine gleichzeitige komplette Abschaffung. Eine Kompromisslösung galt hier bis zuletzt als unwahrscheinlich.

Strompreis: Zur Entlastung von Privathaushalten wird auch eine Senkung des Strompreises erwogen. Dazu soll die sogenannte EEG-Umlage, also der Obolus für den Ausbau der erneuerbaren Energien, womöglich stärker reduziert werden. Der Anteil der EEG-Umlage liegt derzeit bei rund einem Fünftel des durchschnittlichen Strompreises. Im Zuge des Klimaschutzpakets ist bereits eine schrittweise Senkung der EEG-Umlage ab 2021 vorgesehen.

Kosten: Bereits im März hatten Bundestag und Bundesrat neue Schulden in Höhe von 156 Milliarden Euro zur Abfederung der Corona-Epidemie genehmigt. Die Kosten für das angepeilte Konjunkturpaket könnten sich nun auf weitere 75 bis 80 Milliarden Euro summieren. Das müssen aber nicht nur neue Kredite sein. Berichten zufolge ist von den 156 Milliarden Euro noch ein Teil übrig.

