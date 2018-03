Kinderzulage häufiger gezahlt

Anzeige

Die Sozialexpertin der Linken, Sabine Zimmermann, nannte es „beschämend, dass so viele Kinder in einem der reichsten Länder der Erde von Armut betroffen sind“. Die Leistungen für Kinder müssten erhöht und eine eigenständige Grundsicherung eingeführt werden, forderte Zimmermann. Sie hatte die Daten bei der BA abgefragt. Der renommierte Sozialwissenschaftler Klaus Hurrelmann widersprach dem Eindruck, dass der Kinderzuschlag ein Ausdruck wachsender Armut ist. „Aus der Entwicklung kann man nicht schließen, dass es immer mehr Familien in Deutschland schlechter geht“, sagte Hurrelmann dieser Zeitung. „Nicht wachsende Bedürftigkeit, sondern ein gewachsenes Selbstbewusstsein der Betroffenen, dass ihnen diese Mittel zustehen, dürfte für die steigenden Zahlen verantwortlich sein.“ vet

