Kippt Linke weiter nach links?

Berlin.Wer die aktuelle Ausgabe des Magazins von Marx21 besitzt, den strahlt ein rotes Cover an: „Alle reden vom Regieren“, prangt da über den Köpfen von Marx, Engels und Lenin. „Wir nicht.“ Marx21 versteht sich als Netzwerk von „revolutionären Sozialistinnen und Sozialisten“ innerhalb der Linkspartei, rund 450 Menschen gehören nach Angaben der Organisation dazu. Nicht eben ein politisches Schwergewicht – doch die Gruppe steht im Rampenlicht, seit klar ist, dass mit Janine Wissler die wahrscheinlich nächste Chefin der Linkspartei dort eine politische Heimat hat.

Ende des Monats will die Linke nachholen, was sie schon zweimal verschoben hat, und nach acht Jahren mit Katja Kipping und Bernd Riexinger eine neue Parteispitze wählen, corona-bedingt vollständig digital. Die Chancen stehen gut, dass die Partei an diesem Wochenende die erste weibliche Doppelspitze der Bundesrepublik wählen wird. Beworben haben sich Susanne Hennig-Wellsow und eben Janine Wissler. Gut ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl erhofft die Partei sich ein Signal des Aufbruchs: Die Linke will mitreden, wenn es darum geht, wie es nach Corona weitergeht. Offen ist, ob die Partei auch mitregieren will – oder ob die designierten Vorsitzenden die Partei so weit nach links führen, dass Regierungsbündnisse außer Reichweite geraten.

Nach jahrelangen Streits setzt die Partei auf ein Kandidatinnen-Duo, das die Breite der Partei abdecken soll. Susanne Hennig-Wellsow, Landeschefin in Thüringen, kennt die Regierungsarbeit aus der Praxis im Freistaat und gilt als Realpolitikerin. Die 43-Jährige wurde bundesweit bekannt und gefeiert, als sie dem mit AfD-Stimmen gewählten Kurzzeit-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich im vergangenen Jahr voller Verachtung einen Blumenstrauß vor die Füße warf. Hennig-Wellsow will die Partei auch im Bund in der Regierungsverantwortung sehen: Nach 30 Jahren in der Opposition sei es an der Zeit, dass die Linke auch im Bund in der Lage sei, Verantwortung zu übernehmen.

Debatte über rot-rot-grün

Auch die scheidende Parteiführung macht keinen Hehl daraus, dass sie die Linke gerne in der Bundesregierung sehen würde. Vor allem Noch-Parteichefin Katja Kipping wirbt für Bündnisse, die ohne die Union auskommen, dafür aber mit den Linken. Konkret heißt das: mit SPD und den Grünen, so wie es auf Länderebene bereits in Thüringen, Berlin und Bremen geschieht. Im Karl-Liebknecht-Haus gibt man sich optimistisch. „Dort, wo Differenzen bestehen und rote Haltelinien nicht berührt werden, kann und wird man Kompromisse finden“, sagt Jörg Schindler, Bundesgeschäftsführer der Partei, über mögliche Koalitionspartner.

Hennig-Wellsows Mit-Kandidatin ist da weniger optimistisch: Wissler, die als Chefin der Landtagsfraktion in Hessen mit pointierten Reden bekannt geworden ist, vertritt ein markantes linkes Profil. Die Mitgliedschaft bei Marx21 hat sie aufgegeben, doch ihr Ziel, sagt sie, ist nach wie vor eine „grundsätzlich andere Gesellschaft“. Und sie hat Zweifel, ob die mit einem rot-rot-grünen Bündnis zu erreichen ist. „Wir sollten das auf keinen Fall ausschließen“, sagt Wissler dieser Redaktion, „es kommt auf die Inhalte an.“

Doch sie sei „eher skeptisch“, was ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis nach der Bundestagswahl angehe: „Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir in eine Regierung eintreten sollen, die nicht sagt, diese zutiefst ungleiche Verteilung von Vermögen muss verändert werden. Die ist ja in der Corona-Krise noch ungerechter geworden.“ Eine Vermögenssteuer, höhere Besteuerung von hohen Einkommen, konsequenter Klimaschutz statt „kuscheln mit den Automobilherstellern“, all das müsse gegeben sein für eine Regierungsbeteiligung. Es gebe sicherlich viele Menschen in der SPD und viele SPD-Wähler, für die das auch richtig und notwendig sei. „Aber bei Olaf Scholz habe ich da meine Zweifel“, sagt sie über den SPD-Kanzlerkandidaten.

Wisslers Zweifel an Scholz sind nicht das einzige Hindernis auf dem Weg zu einem möglichen Mitte-Links-Bündnis. Vor allem die außen- und sicherheitspolitischen Positionen der Partei, zum Beispiel die Einstellung zur Nato, sind nur schlecht mit einer Rolle als Regierungspartei zu vereinbaren. Wie schwer es den Genossen gerade da fällt, Kompromisse einzugehen, war erst kürzlich zu besichtigen: Da warb der Bundestagsabgeordnete Matthias Höhn in einem Positionspapier für eine Diskussion innerhalb der Partei über Sicherheitspolitik – und kratzte dabei an dem ein oder anderen Glaubenssatz. Es werde Zeit, schrieb Höhn unter anderem, dass die Linke Antworten findet „jenseits ausgedienter Freund-Feind-Bilder“. Auch die pauschale Ablehnung einer engeren europäischen Sicherheitszusammenarbeit stellte Höhn in Frage. Das Echo aus der Parteizentrale kam prompt: Man sehe „keinen Anlass, von den friedenspolitischen Positionen der Partei abzurücken“, hieß es in einem Vorstandsbeschluss.

Auch bei den möglichen Partnern ist bisher wenig Enthusiasmus zu spüren: Scholz hatte sich in der Vergangenheit kühl zu Bündnissen mit den Linken geäußert. Die Grünen halten sich bedeckt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.02.2021