Kirche stärkt Opfer-Rechte

Rom.Papst Franziskus schafft im Kampf gegen Missbrauch in der katholischen Kirche das umstrittene „päpstliche Geheimnis“ ab. Künftig dürfen somit Informationen aus Kirchenprozessen an staatliche Behörden gehen. Opfer und Kirchenrechtler sprachen am Dienstag von einer „überfälligen“ Entscheidung und dem bedeutendsten Schritt seit dem Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan.

Zudem veröffentlichte der Vatikan eine Änderung beim Alter von Kindern, die Opfer von pornografischen Darstellungen werden: Bisher wurden Besitz und Verbreitung solcher Bilder als schwerste Straftaten gezählt, wenn die Kinder bis zu 14 Jahre alt waren. Nun wurde diese Altersgrenze auf 18 Jahre hochgesetzt.

Der Vatikan nannte die neuen Regelungen bahnbrechend. „Meiner Meinung nach ist diese Entscheidung epochal“, sagte der Erzbischof von Malta, Charles Scicluna, einer der engsten Berater des Papstes beim Thema Missbrauch. Immer wieder habe es Hindernisse bei der Aufklärung gegeben. „Das Opfer hatte keine Gelegenheit, zu erfahren, was genau aus seiner Anzeige wurde, weil es ein ,päpstliches Geheimnis’ gab.“ Die Zusammenarbeit mit dem Staat werde nun erleichtert. dpa

