Kirchen verlieren Tausende Mitglieder

Bonn/Hannover.Immer mehr Menschen treten in Deutschland aus der Kirche aus – vergangenes Jahr waren es mehr als eine halbe Million. Bei den Katholiken kehrten 272 771 Menschen der Kirche den Rücken, 26 Prozent mehr als 2018. Bei den Protestanten traten etwa 270 000 Menschen aus der Kirche aus, rund 22 Prozent mehr als im Vorjahr. Es gibt jetzt in Deutschland noch 22,6 Millionen Katholiken und 20,7 Millionen Protestanten. Die Zahlen wurden am Freitag von der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in Bonn und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Hannover mitgeteilt.

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Bätzing, sagte, an den Zahlen gebe es „nichts schönzureden“. Bisweilen seien „mutige Veränderungen“ erforderlich, und eben deshalb hätten die deutschen Katholiken den Reformprozess Synodaler Weg eingeleitet.

In Baden-Württemberg haben sich so viele Christen wie nie zuvor im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg von der Kirche abgewandt. Die katholischen Bistümer und evangelischen Landeskirchen meldeten am Freitag Rekordaustrittszahlen. Mehr als 44 000 Katholiken traten aus ihrer Kirche aus: fast 21 900 im Bistum Rottenburg-Stuttgart (2018: 17 500) und fast 22 300 im Erzbistum Freiburg (2018: rund 18 000). Ende 2019 gehörten noch etwa 3,58 Millionen Menschen im Land der katholischen Kirche an (2018: 3,64 Millionen).

Nach den neuen Zahlen gab es zum vergangenen Jahreswechsel in Rheinland-Pfalz noch 1,61 Millionen Katholiken. Insgesamt 18 158 Katholiken in Rheinland-Pfalz erklärten ihren Kirchenaustritt. Das sind etwa 2,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Insgesamt 18 158 Katholiken in Rheinland-Pfalz erklärten ihren Kirchenaustritt. Das sind 31,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Veränderung versprochen

In der Evangelischen Kirche der Pfalz stieg die Zahl der Austritte um 19,1 Prozent auf 5838. Dadurch vor allem sank die Zahl der Mitglieder um 2,2 Prozent auf rund 495 000. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) registrierte im vergangenen Jahr 21 071 Austritte. Das waren 14,5 Prozent mehr als 2018. Von den 1,5 Millionen EKHN-Mitgliedern (minus 2,2 Prozent) leben 276 000 Menschen in Rheinland-Pfalz. Das Bistum Speyer zählt noch 507 500 Katholikinnen und Katholiken, 2,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Die aktuellen Zahlen bedrücken uns.“ Er versprach: „Die Kirche will sich verändern und tut dies jetzt schon.“ So seien während der Corona-Krise neue digitalisierte Formate entstanden, die gut ankommen würden. Überhaupt sieht Bedford-Strohm in Corona eine Chance: „Viele Menschen machen jetzt die Erfahrung, dass die plötzliche Unterbrechung des bisherigen Lebens und die Ungewissheit, wie es weitergehen wird, schwer auszuhalten ist. Der Glaube gibt Kraft dazu.“

Im laufenden Jahr erwartet die EKD aufgrund der Pandemie allerdings einen deutlichen Rückgang der Kirchensteuereinnahmen von – je nach wirtschaftlicher Entwicklung – zehn bis 25 Prozent. Auch die katholische Kirche rechnet mit deutlich weniger Kirchensteuereinnahmen durch Corona. dpa

