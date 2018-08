Kirchenmann und Brückenbauer

Anzeige

Freiburg.Robert Zollitsch war sechs Jahre lang Gesicht und Stimme der katholischen Kirche in Deutschland. Als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz musste der damalige Freiburger Erzbischof den Skandal um Kindesmissbrauch durch katholische Geistliche managen. Er holte den Papst nach Deutschland, öffnete die katholische Kirche für die Ökumene und initiierte einen Dialogprozess.

Heute wird der als liberal geltende Kirchenmann 80 Jahre alt. „Ich genieße es, nach arbeitsreichen Jahren etwas mehr Ruhe finden zu können“, sagt Zollitsch im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Der Katholik war von Juni 2003 bis Mitte 2014 Erzbischof von Freiburg, er leitete eine der größten Diözesen Deutschlands. Von 2008 bis 2014 stand er zudem an der Spitze der Deutschen Bischofskonferenz, bis er in den Ruhestand ging.

Zollitsch entstammt einer donauschwäbischen Familie. Er wurde im heutigen Serbien geboren. Seine Familie siedelte sich in Oberschüpf im Landkreis Tauberbischofsheim an, später zog sie in den Mannheimer Stadtteil Rheinau. Die badische Universitätsstadt Freiburg ist ihm Heimat seit mehr als einem halben Jahrhundert. Seinen Wohnsitz in Freiburg, direkt neben Münster und Ordinariat, hat der Geistliche behalten. „Ich habe mir einen geregelten Tagesablauf beibehalten und nutze den Tag“, sagt Zollitsch. Er wirkt noch immer an verschiedenen Gottesdiensten mit.