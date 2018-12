Klage über Effizienz

Berlin/Ludwigshafen.Der Chef der Krankenkasse AOK, Martin Litsch, hat das deutsche Gesundheitssystem als ineffizient kritisiert. Im Interview mit der „Bild“-Zeitung (Donnerstagsausgabe) sagte er, 500 der 2000 Kliniken in Deutschland seien nicht notwendig. Krankenkassen in der Region reagierten zustimmend auf diese Aussagen: „Jede Schließung eines Krankenhauses ist ein Politikum in der betroffenen Stadt. Der Konzentrationsprozess muss und wird sich aber fortsetzen“, sagte ein Sprecher der Pronova BKK, einer Betriebskrankenkasse in Ludwigshafen. Auch der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) erklärte auf Anfrage, es gebe „Nachholbedarf, was Effizienz und Qualität angeht“.

Litsch hatte im Interview darüber hinaus die Aufregung um Wartezeiten für einen Facharzttermin als überzogen bezeichnet: „Wenn es im Knie ein bisschen zieht oder es nichts Akutes gibt, finde ich es nicht schlimm, wenn man auf einen Facharzt-Termin auch mal warten muss“, sagte er. tge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018