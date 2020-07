Klapptisch, Kofferraum und Baum

Moskau.In Istra nahe Moskau wird auf einer Bank zwischen zwei Wohnblocks abgestimmt. Die Wahlhelferin sitzt in der Sonne, telefoniert, die Wahlzettel liegen auf einem grauen Klapptisch vor ihr. In der Region Uljanowsk haben die Wahlhelfer ihre Unterlagen auf einem Baumstumpf ausgebreitet, in Wladiwostok ganz im Osten des Landes stehen die Wahlurnen im Kofferraum eines Autos. Russland stimmt über die größten Änderungen seiner Verfassung ab, und die sozialen Netzwerke sind voll von solchen Bildern, Aufnahmen aus Bussen, aus Zelten, vor Spielplatz-Rutschen. Die Menschen spotten: „Ich kam grad heim und, huch, mein Klo ist ja ein Wahllokal“, schreibt einer bei Instagram. Ella Pamfilowa, die Leiterin der Zentralen Wahlkommission, bemüht sich vergeblich, sich dem entgegenzustellen: „Niemand stimmt auf Bänken, in Kofferräumen oder Zelten ab.“ Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow meint: „Wir leben in ungewöhnlichen Zeiten.“

Das Coronavirus hat das Leben nicht nur in Russland „ungewöhnlich“ gemacht. Dennoch hält der Kreml an der politischen Mission des Präsidenten Wladimir Putin fest. Hohen Infektionszahlen zum Trotz schickt der Staat sein Volk eine Woche lang an die Urnen. Die wichtigste Änderung der Verfassung ist die sogenannte Annullierung der Amtszeiten Putins. Damit kann er auch 2024, wenn seine jetzige, die vierte, Amtszeit endet, wieder antreten und noch zwölf weitere Jahre an der Macht bleiben. Putin für immer. Die Chancen, dass er diese Abstimmung verliert: null, von Anfang an. Juristisch ist ebenfalls alles längst geregelt. Die neue Verfassung, ein grünes Heftchen für umgerechnet nicht einmal 40 Cent, liegt bereits in Moskauer Buchläden aus.

„Das Ergebnis steht schon fest“

Im Wahllokal Nummer 2566, einer Schule am Ukrainski Bulvar, nicht weit vom Weißen Haus entfernt, dem Sitz der russischen Regierung in Moskau, sitzt Julia Michajlina, Buchhalterin eigentlich, und seit einer Woche Vorsitzende des Wahllokals. Sie ist müde, will Urlaub, „bis ich wieder jung und frisch aussehe“. Sie trägt Mundschutz, den sie fürs Gespräch unters Kinn zieht, Handschuhe, einen weißen Schutzanzug. Seit einer Woche macht sie das, täglich von 8 bis 20 Uhr. Sie fragt nach den Adressen der Hereinkommenden, weist sie zu den Kabinen, schickt sie in die zweite Etage, das nächste Wahllokal, weil sie laut Meldedaten dorthin gehören. „Es ist so unfassbar anstrengend“, sagt sie. Warum sie das macht? Julia Michajlina schaut unsicher zu ihrer Kollegin am Tisch. Die Kollegin ergreift das Wort: „Weil es unsere Pflicht ist“, sagt Irina Kalina. Julia Michajlina lächelt und nickt. „Ja, aus Pflichtgefühl.“

An diesem Vormittag, dem letzten Tag der Abstimmung, achtet kaum einer auf Abstandsregeln im Wahllokal Nummer 2566. Die Schule ist gut besucht. Es kommen Familien, ältere Frauen, jüngere Männer. Einer trägt einen schwarzen Mundschutz, „Njet“ steht in Weiß darauf, „Nein“. Schnell macht er sein Kreuz und läuft wieder raus aus dem Gebäude. Viel sagen will er nicht. Dafür spricht Artjom, 24, Kurzhaarschnitt, Versicherungsbroker. Mit drei Freunden sitzt er auf einer Bank im Schatten, das Hotel Ukraina im Blick, eines der Stalinschen Kolosse im Zuckerbäckerstil direkt an der Moskwa. „Ich hatte keine Zeit zum Abstimmen“, sagt Artjom. „Mit Putin haben wir Stagnation pur. Noch jahrelang. In unserem Land leben lauter Untergebene, keine Schöpfer des eigenen Lebens. Und all diese apolitischen Sklaven geben brav ihr Stimmchen ab. Ob ich abstimme oder nicht, das Ergebnis steht schon fest.“ Die Vier wollen chillen, ist ja Feiertag im Land. „Wir haben unser Leben, die Macht hat ihr Leben. Wir haben nichts miteinander zu tun“, sagt Artjom, die Freunde nicken. „Ich hab’ trotzdem mit ,Nein’ gestimmt“, sagt Lena.

Bereits am Mittag zeigt sich die Wahlkommission zufrieden. Die Republik Tuwa, eine der ärmsten Regionen, meldet schon um die Mittagszeit 88 Prozent Wahlbeteiligung. Auch Tschetschenien im Nordkaukasus, für hohe Wahlbeteiligung bekannt, liefert, wie auch Kemerowo in Sibirien, Zahlen von mehr als 80 Prozent. Wahlbeobachter sprechen von „groben Verstößen“: mehrfachen Stimmabgaben, Druck auf Staatsangestellte, Abstimmen ohne Pass, die Teilnahme an Lotterien. Auf dem Roten Platz in Moskau kommt es derweil zum Protest. Acht junge Leute legen sich auf die Pflastersteine und formen mit ihren Körpern die Zahl 2036. Das Jahr, bis zu dem Putin regieren kann. Wenn er will.

