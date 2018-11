„Klare Antwort“ auf Gelbwesten

Polizisten und Demonstranten geraten in Paris aneinander. © dpa

Paris.Bislang hatte sich der französische Präsident öffentlich kaum zu der Bewegung der „Gelben Warnwesten“ geäußert. Seit gut einer Woche protestieren Menschen in neongelben Sicherheitswesten im ganzen Land gegen steigende Spritpreise und zu geringe Kaufkraft. Nach gewaltsamen Ausschreitungen am Samstag äußerte sich Macron nun doch. „Schande über jene, die die Sicherheitskräfte angegriffen haben“, schrieb er auf Twitter. Regierungssprecher Benjamin Griveaux bezeichnete die Proteste vom Samstag als „Kriegsszenen“.

Auf den Champs-Élysées in Paris war es zu Tumulten gekommen. Protestanten warfen mit Steinen, die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. Zwei Menschen sind bei Verkehrsunfällen am Rande von Straßenblockaden gestorben und Hunderte verletzt worden.

Blockaden und Demonstrationen

Die Gewaltbereitschaft nimmt zu, der Druck auf Macron wächst. Der französische Staatschef versprach der Mittel- und Arbeiterklasse eine „klare Antwort“ die wirtschaftlich, sozial, aber auch kulturell sein müsse. Geben will er sie am heutigen Dienstag vor dem „Nationalrat der Energiewende“, wobei nach der Kabinettssitzung gestern klar war, dass man am Kurs festhalten wolle. Ausgebaut werden soll dagegen der öffentliche Personennahverkehr, damit auch ländliche Regionen besser angebunden werden. Bis 2022 sind Investitionen in Höhe von 13,4 Milliarden Euro in das Transportwesen geplant.

Tatsächlich ist die Bewegung der „Gelben Warnwesten“ im Protest gegen die kontinuierliche Anhebung der Steuern auf Benzin und vor allem auf Diesel dezentral und abseits der Metropolen entstanden. Die Menschen, die von ihren Autos abhängen und mangels Arbeitsplätzen oder aufgrund schlecht bezahlter Jobs an geringer Kaufkraft leiden, fühlen sich abgehängt. In den Protesten, die 77 Prozent der Franzosen unterstützen, drückt sich aber auch ein genereller Ärger über Macron aus. Am nächsten Samstag wollen die „Gelben Warnwesten“ erneut demonstrieren und Straßen blockieren.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018