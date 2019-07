Klare Mehrheit gegen CO2-Steuer – beim Flugbenzin sieht es anders aus

Im Streit über mehr Klimaschutz wirbt Kanzlerin Angela Merkel dafür, den Treibhausgas-Ausstoß im Verkehr und beim Heizen teurer zu machen. Das sei der effizienteste Weg zum Erreichen der Klimaziele, sagte die CDU-Politikerin am Freitag in Berlin. Wichtig sei aber, auf sozialen Ausgleich zu achten: „Wir wollen nicht mehr Geld einnehmen als Staat, sondern wir wollen einfach die Anreize anders setzen.“ Auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer warb für einen CO2-Preis. Zeitgleich machte Klima-Aktivistin Greta Thunberg jungen Demonstranten in Berlin Mut: „Wir werden nie aufhören“, sagte die 16-Jährige, die das Gesicht von „Fridays for Future“ ist.

Am 20. September soll das Klimakabinett der Bundesregierung ein umfassendes Paket verabschieden, um Deutschland beim CO2-Sparen wieder auf Kurs zu bringen. Es geht dabei um Förderprogramme, neue Vorgaben und einen CO2-Preis, der Kraft- und Heizstoffe aus Öl und Erdgas teurer machen soll.

Obwohl die Deutschen beim Klimaschutz klare Versäumnisse sehen, lehnt die Mehrheit weiter eine CO2-Steuer ab, selbst wenn es für die Steuerzahler Entlastungen in anderen Bereichen geben soll. 59 Prozent sehen dies in der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen so. Dagegen finden 71 Prozent eine deutlich höhere Steuer auf Flugbenzin gut. „Vielleicht liegt es daran, dass die Leute nicht so oft fliegen, während sie die Spritpreise mehr auf dem Radar haben“, sagt Matthias Jung von der Forschungsgruppe. dpa/was

