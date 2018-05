Anzeige

Angela Merkel ist es gewohnt, dass sie als Kanzlerin vor extremen politischen Herausforderungen steht. In jeder ihrer Amtszeiten gab es besonders prägende Themen: die Finanzkrise, die Griechenlandpleite, die Energiewende, die Flüchtlingskrise. Und jetzt, in ihrer vierten Legislaturperiode, muss Merkel miterleben, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg oft erfolgreiche Kooperationsmodell der Staatengemeinschaft und damit die internationale Ordnung zerbröseln. Weil die wichtigsten Akteure, allen voran die USA, lieber auf eine Politik setzen, die sich vehement an den eigenen Interessen orientiert. Man nennt das Multilateralismus versus Unilateralismus.

Neu ist dieser Konflikt freilich nicht. Außenpolitisch hat sich insbesondere Amerika immer wieder in diesem Spannungsfeld bewegt. Erinnert sei nur an den weitgehenden Alleingang von US-Präsident George W. Bush beim Irak-Krieg 2003. Neu ist diesmal allerdings, dass in Washington ein noch unberechenbarerer Präsident regiert, der nicht nur in einem Politikfeld auf die bisherige Ordnung pfeift. Sondern der zahlreiche Brandherde schürt.

In der Folge steht viel auf dem Spiel – mehr denn je vielleicht. Eventuell sogar die Frage von Krieg und Frieden über Syrien und den Nahen Osten hinaus. Da sich die internationale Politik in einer so dramatischen Zeitenwende befindet, hat die Kanzlerin gestern auf dem Katholikentag ungewohnt klare Worte zu Donald Trump gefunden. Ob sie wirken werden, steht auf einem anderen Blatt.