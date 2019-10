Klares Kalkül

Als Königin Elizabeth II. beim letzten Mal mit der feierlichen Zeremonie der Queen’s Speech das Parlament nach der Pause eröffnete, trug sie einen blauen Hut, der mit kleinen gelben Blumen verziert war. Die Spekulationen über ihre Kleiderwahl dauerten Wochen an. Sandte die Monarchin mit ihrem „EU-Outfit“ eine pro-europäische Botschaft an ihre Landsleute? Gestern gab es keine nonverbalen Statements, dafür viel Brexit.

Die Königin verlas die Regierungserklärung und im Grunde verkündete sie das Wahlprogramm von Premierminister Boris Johnson. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die Briten noch in diesem Jahr an die Urnen gerufen werden. Und der Konservative hat längst seine Kampagne begonnen. Wie bereits in den vergangenen Wochen missbrauchte Johnson wieder einmal seine Macht. In dieser für den Ausgang der Brexit-Verhandlungen so heiklen Woche die Rede anzusetzen und die Königin damit zu instrumentalisieren, darf man als Kalkül verstehen.

Denn auch wenn die Regierung die Ansprache schreibt und die Queen die Pläne lediglich dem Parlament übergibt, das wiederum als Souverän über die Vorhaben entscheidet, so suggeriert das Prozedere, dass die Monarchin den Inhalt abgesegnet hat. Der Premier zerrt das zur Neutralität verpflichtete Staatsoberhaupt in das politische Drama hinein – und nutzt ihre Popularität. Dabei konnten gestern auch die funkelnden Diamanten nicht darüber hinwegtäuschen, dass es düster aussieht auf der Insel. Wie sollen sich die Verhandlungspartner doch noch auf ein Abkommen einigen, so dass die Briten nicht ohne Deal aus der Staatengemeinschaft krachen?

Die Hoffnungen auf einen Durchbruch stiegen Ende vergangener Woche nach einem Treffen zwischen Johnson und dem irischen Premier Leo Varadkar. Aber trotz des leisen Optimismus, der gestern etwa aus Irland zu hören war, nehmen die Sorgen zu. Der Weg zu einer Einigung ist steil und steinig, denn das Kernproblem bleibt: Wie kann das Königreich die Mitgliedschaft im Binnenmarkt sowie in der Zollunion kündigen und trotzdem ohne Zollkontrollen an der künftigen Grenze auf der Irischen Insel auskommen?

Es wäre ein Fortschritt, wenn Johnson das Dilemma endlich in all seiner Komplexität verstanden hätte. Als Erfolg darf man verbuchen, dass es zumindest so wirkt, als würde er dazulernen. Denn es heißt, hinter den Kulissen zeige sich die britische Regierung mittlerweile kompromissbereiter. Trotzdem beharrt der konservative Hardliner darauf, das Land am 31. Oktober aus der EU zu führen. Um eine Verlängerung der Scheidungsfrist zu bitten, lehnt er ab. Im Notfall würde der Premier das Königreich lieber ohne Vertrag aus der EU führen, sagt er gebetsmühlenhaft. Was man wiederum als Wahlkampf-Manöver abstempeln darf. Denn auch er weiß, dass der Widerstand im Parlament beinahe unüberwindbar ist. Seine Gegner werden nicht einlenken, und die Abgeordneten haben erst kürzlich ein No-No-Deal-Gesetz verabschiedet, das den ungeregelten Brexit verhindern soll.

Findet Boris Johnson also noch ein Schlupfloch? Er könnte beispielsweise einen Vertreter das offizielle Gesuch an Brüssel schreiben lassen und dann als Anwalt des sich verraten fühlenden Brexit-Volks mit dem No-Deal-Ticket in den Wahlkampf ziehen. Danach sieht es derzeit aus. Sofern sich – so seine Lesart – die EU 27 einem Deal verweigern, werde das Königreich so oder so ohne Abkommen ausscheiden – wenn nicht am 31. Oktober, dann nach der nächsten Wahl. Das Problem: Johnsons Chancen stehen leider keineswegs schlecht, bei den frustrierten Wählern mit dem Versprechen zu punkten, den sofortigen Austritt herbeizuführen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019