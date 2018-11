(Kl)eine Chance für „deutschen Islam“

Berlin/Mannheim.Die vierte Deutsche Islam-Konferenz ist gerade zu Ende gegangen, Talat Kamran steht am Berliner Hauptbahnhof und wartet auf den Zug nach Mannheim. Das heißt, der Leiter des „Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog“ hat gestern Nachmittag kurz Zeit, um von seinen Eindrücken des Dialogforums zwischen Bundesregierung und Vertretern des Islams in Deutschland zu berichten. Und die sind durchaus positiv: „Es herrschte eine tolle Atmosphäre“, erzählt Kamran. „Ich bin im Großen und Ganzen sehr glücklich.“

Das liegt zum einen daran, dass Innenminister Horst Seehofer (CSU) nicht nur die großen, in der Regel konservativen Verbände eingeladen hatte, sondern auch Theologen, Aktivisten und Wissenschaftler. Zum anderen aber auch daran, dass Kamran nun die Hoffnung hat, „dass wir in Arbeitskreisen weiter über die wichtigen Themen reden“.

„Sache von Generationen“

Dazu zählt sicherlich die Frage der Finanzierung der Gemeinden, über die zu Beginn der Konferenz debattiert worden war. Kamrans Meinung dazu ist klar: „Ich möchte kein Geld aus Saudi-Arabien oder der Türkei.“ Die Gemeinden sollten vielmehr „auf den Menschen aufbauen, die hier sozialisiert worden sind“, findet er. „Aber auch eine Unterstützung durch den deutschen Staat sollte da sein.“

Zu einer anderen zentralen Frage, der Ausbildung der Imame, sagt Kamran: „Wir müssen weiter Wege suchen.“ Kritiker bemängeln, dass Hunderte Imame im Ausland ausgebildet und nach Deutschland entsandt würden. Kamran favorisiert eine Ausbildung an einer Universität und den anschließenden Besuch einer Art muslimischen Priesterseminars, um eine „neutrale Ausbildung“ zu gewährleisten. Doch der Weg dahin scheint noch lang.

Das gilt auch für die Entstehung einer Form von „deutschem Islam“. „Es gibt nur einen Islam“, betont Kamran. „Aber es gibt kulturell und gesellschaftlich unterschiedliche Auslegungen.“ Für ihn ist es „selbstverständlich, dass die in Europa lebenden Muslime ihre eigene Auslegung entwickeln werden. Das ist aber eine Sache von Generationen.“

Ismail Hakki Cakir, der Vorsitzende des türkisch-islamischen Moscheeverbands Ditib in Mannheim, hält nichts davon, von einem „deutschen Islam“ zu sprechen: „Es ist genauso falsch, wenn wir zum Beispiel von einem deutschen Christentum oder deutschen Judentum sprechen“ würden. „Man kann aber von der deutsch muslimischen Religiosität sprechen.“

Er hätte sich von dem Treffen in Berlin Klarheit hinsichtlich der Anerkennung islamischer Religionsgemeinschaften in den Bundesländern erhofft und sieht „diese Chance verpasst“. Kritik an der Finanzierung der Gemeinden weist er zurück: „Ditib-Gemeinden bekommen keinen einzigen Cent aus dem Ausland. Es werden nur die Imame finanziert.“

Die in Mannheim geborene Islamwissenschaftlerin Ursula Spuler-Stegemann kritisiert die Vereinigung trotzdem. Ditib sei „der verlängerte Arm des türkischen Staates“, sagt sie. „Die kriegen sogar die Predigertexte vorgeschrieben.“ Eine solche Abhängigkeit solle der deutsche Staat nicht dulden. Ihrer Meinung nach sollten die Gemeinden kein Geld aus dem Ausland annehmen. Stattdessen müssten sie Strukturen aufbauen, um sich selbst zu finanzieren, auch wenn die Expertin zugibt: „Das ist sehr schwierig.“

Scharia gegen Grundgesetz

Auch bei der Ausbildung der Imame gebe es keine einfache Lösung: „Das Grundproblem ist, dass die Scharia als Rechtssystem nicht mit dem Grundgesetz kompatibel ist“, sagt Spuler-Stegemann. „Und für streng religiöse Muslime bleibt da ein Widerspruch bestehen.“

Darum ist die emeritierte Professorin an der Philipps-Universität in Marburg auch skeptisch, dass kurzfristig eine Art „deutscher Islam“ entstehen kann. Langfristig könne das jedoch durchaus gelingen: „Es gibt jetzt immer mehr Muslime, die erkennen, wo die Reise hingehen muss: Das ist eine Chance.“ Schließlich seien alle Religionen keine statischen Gebilde, sondern entwickelten sich weiter: „Der Islam hat mit den Fatwas offiziell die Möglichkeit der Anpassung“, erklärt Spuler-Stegemann. Wichtig sei dabei jedoch, dass die Kernprobleme religiös diskutiert und gelöst würden. „Was sich daraus dann einmal entwickelt, könnte man aber durchaus ,deutschen Islam’ nennen.“

