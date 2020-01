Kleiner und ohne Briten

Brüssel.Richard Corbett hat bereits eine Vorstellung davon, was er nach dem 31. Januar machen wird. „Ich habe mir ein Pferd gekauft und werde in die untergehende Abendsonne reiten“, sagt der 65-jährige Chef der britischen Labour-Abgeordneten im Europäischen Parlament vergangene Woche, fügt sicherheitshalber aber schnell hinzu: „Das war ein Witz.“ Nein, er habe noch keine Ahnung, was auf ihn

...