Klima spielt derzeit kaum eine Rolle

Berlin.Corona verändert alles, auch für die Politik. Bisherige Ideologien kommen an ihre Grenzen, neue Antworten werden gesucht. In unserer Serie beleuchten wir, was das für die Parteien in Deutschland bedeutet. Heute: Die Grünen.

Lange Zeit hatte die Partei mächtig Konjunktur. Populäre Leute an der Spitze, dazu der Klimawandel als Mega-Thema. Das war der Stoff für immer neue Rekordwerte in den Umfragen. Die populären Leute gibt es bei den Grünen nach wie vor, aber das Mega-Thema ist ihnen einstweilen abhandengekommen. In Zeiten der Viruskrise haben die meisten Menschen andere Sorgen. „Jetzt ist die Stunde der Exekutive“, räumte kürzlich auch der ehemalige Parteichef Jürgen Trittin ein. Soll heißen: In Gefahrenlagen wird die Opposition eher zur Nebensache. Der Blick der Bürger richtet sich zuallererst auf die Regierung. Und weil die ihren Job in der überaus angespannten Lage bislang ganz gut macht, wird das politische Geschäft für die Grünen schwieriger.

Fundamentale Hau-drauf-Rhetorik ist ihre Sache allerdings schon längst nicht mehr. In der Bundestagsdebatte vor gut einer Woche bedankte sich Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt ausdrücklich für das Krisenmanagement der Regierung. Auch stimmte man allen dort diskutierten Nothilfegesetzen zu. Als bloße Abnicker wollen die Grünen trotzdem nicht dastehen. Den massiven Eingriffen in bürgerliche Grundrechte etwa steht die Partei mit sehr gemischten Gefühlen gegenüber. Da brauche es eine „Zeitschaltuhr“, um solche Maßnahmen nach einer gewissen Zeit automatisch außer Kraft zu setzen, mahnte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner an. Auch die Idee von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Bewegungsprofile per Handy zur Ortung von Infizierten zu nutzen, stieß auf grünen Protest.

Wenig gute Ideen

Manche Demoskopen sehen die Partei aktuell wieder deutlich unter der 20-Prozent-Marke. Noch vor ein paar Monaten lag sie mit der Union beinah gleichauf. Gute eigenen Ideen werden bei den Grünen derzeit verzweifelt gesucht.

