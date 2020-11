Klima verliert an Bedeutung

Berlin.Die Deutschen haben einer Umfrage zufolge im Zuge der Präsidentenwahl an Vertrauen in die US-Demokratie verloren. Gut die Hälfte (53 Prozent) der Befragten gab in einer am Montag veröffentlichten Studie der Körber-Stiftung an, ihr Vertrauen sei eher geschwächt worden. Vier von fünf Befragten (78 Prozent) gehen nach dem Wahlsieg Joe Bidens von einer Normalisierung der transatlantischen Beziehungen aus. Der Anteil der Befragten, für die die USA Deutschlands wichtigster außenpolitischer Partner sind, stieg von 10 Prozent vor der Wahl auf 23 Prozent danach.

Deutlich kritischer als zuvor blicken die Deutschen auf Russland, das Verhältnis zu dem Land mit seinem Präsidenten Wladimir Putin wurde deutlich häufiger als eine der größten außenpolitischen Herausforderungen genannt. Möglicherweise habe die Situation in Belarus und die Vergiftung des Oppositionellen Alexej Nawalny dazu geführt, teilte die Körber-Stiftung mit.

Das Thema Klima hat bei den Befragten stark an Bedeutung eingebüßt. 2019 wurde es in der Kategorie „größte außenpolitische Herausforderungen“ noch am häufigsten genannt, 2020 dagegen kaum noch. Am häufigsten wurde dagegen das Thema Migration aufgeführt. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020