Klimapaket kommt teuer

Berlin.Am Ende wird es auch ums Geld gehen. Dutzende Ideen liegen auf dem Tisch, wie Deutschland beim Klimaschutz vorankommen kann. Zusammengenommen würden sie Milliarden kosten. Was genau die Bundesregierung vor hat, wird erst Ende dieser Woche feststehen – spätestens nach der Sitzung des Klimakabinetts am Freitag. Bis dahin gibt es mehr Fragen als konkrete Antworten.

Was kostet das Klimapaket?

Eins ist sicher: Die Maßnahmen werden zig Milliarden verschlingen – wie viel genau, ist aber unklar. Es schwirren verschiedene Summen durchs politische Berlin: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) spricht von 50 Milliarden Euro. Allein die Ideen von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) summieren sich aber laut Umweltverband BUND schon auf mehr als 75 Milliarden bis 2030. Unter anderem soll für Ferntickets der Bahn eine niedrigere Mehrwertsteuer gelten. Das Bauministerium rechnet mit mindestens einer Milliarde Steuer-Ausfall, wenn Sanierungen für mehr Klimaschutz abgeschrieben werden können. Die „Welt am Sonntag“ meldet, dass sich das gesamte Klimapaket bis 2023 auf gut 40 Milliarden Euro belaufen soll.

Was kommt auf den Steuerzahler zu?

Ziel der Bundesregierung ist, die Bürger durch die Maßnahmen im Schnitt nicht mehr zu belasten. Die durch eine CO2-Bepreisung eingenommenen Milliarden – sei es durch höhere Energiesteuern oder über einen Handel mit Zertifikaten – sollen nicht im Staatssäckel landen. Wie genau die Bürger das Geld zurückbekommen, ist aber umstritten. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat eine „Klimaprämie“ vorgeschlagen. Die Union dagegen will Bürger über geringere Strompreise entlasten.

Was bringen die Vorschläge dem Klimaschutz?

Gutachter der Ministerien haben gerechnet, sind aber nicht immer zum gleichen Ergebnis gekommen. Generell gilt, dass allein mit Fördermaßnahmen die Lücke nicht geschlossen werden kann. Zusätzlich kommt daher das Ordnungsrecht ins Spiel – etwa die Aussicht auf ein Verbot für den Einbau neuer Ölheizungen. Was dann noch übrig ist, soll der CO2-Preis richten.

Wie will die Bundesregierung das alles bezahlen?

Auf Steuermehreinnahmen kann Finanzminister Olaf Scholz (SPD) jedenfalls nicht mehr so sehr setzen wie in den vergangenen Jahren. Die Konjunktur hat sich merklich abgekühlt. Scholz will den Energie- und Klimafonds nutzen, einen Sondertopf, in den seit 2013 auch die Erlöse aus dem CO2-Zertifikatehandel fließen. Weil das kaum reichen wird, ist in den Konzepten von Union und SPD die Rede davon, die Bürger anzupumpen. Der Staat soll fest verzinste Anleihen herausgeben, um für Projekte zum CO2-Sparen privates Kapital zu mobilisieren.

