Klimaproteste auch in Berlin

Berlin/London.Umweltaktivisten haben gestern in Berlin, London und anderen Städten Brücken und Straßen blockiert und den Verkehr zeitweise lahmgelegt. Die Bewegung Extinction Rebellion hatte in mehr als 30 Ländern zu Protesten gegen den Klimawandel aufgerufen. Schauplatz einer Sitzblockade in Berlin war gestern die Oberbaumbrücke zwischen den Stadtteilen Friedrichshain und Kreuzberg. Nach erfolglosen Verhandlungen trugen Polizisten die Demonstranten weg, die Sperrung der Brücke wurde nach Stunden aufgehoben.

Hunderte Demonstranten blockierten auch mehrere Straßen mitten in London. Sie legten oder setzten sich auf Straßen und Brücken und protestierten in bunten Kostümen und mit Schildern. Bei einer ähnlichen Aktion im vergangenen November hatte die Polizei in der britischen Hauptstadt etwa 70 Unterstützer der Bewegung festgenommen. dpa

