„Klimaschutz nicht zum Nulltarif“

Mannheim.Die MVV Energie AG in Mannheim begrüßt das Klimapaket der Bundesregierung und sieht sich in der eigenen Ausrichtung auf erneuerbare Energien bestätigt. Georg Müller, Vorstandsvorsitzender des Energieversorgers, fordert jetzt aber weitere Schritte wie das angekündigte Kohleausstiegsgesetz. Zudem sei die Politik nun in der Pflicht, dass den Bürgern durch das Klimapaket keine zusätzlichen Kosten

...