„Klimawandel ist Bedrohung“

Brüssel.Der Klimaschutz hat höchste Priorität – beim Petersberger Klima-Dialog am Dienstag und Mittwoch in Berlin, beim EU-Gipfel in rumänischen Sibiu in der Vorwoche. Wo steht die EU eigentlich? Wie viel ist schon beschlossen? Im Interview äußert sich der für Klima-Fragen zuständige EU-Kommissar Miguel Arias Cañete.

Herr Cañete, welche Ziele hat die EU für den Klimawandel bis 2050? Sollten

...