Klimawandel – oder einfach nur Hochsommer?

Deutschland ächzt derzeit unter einer Hitzewelle. Das einst seltene Phänomen gehört inzwischen fast schon zur Normalität. Von Madeleine Bierlein

Sommer

„Ein einzelner heißer Sommer macht noch keinen Klimawandel“, sagt Klimaexperte Florian Imbery vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. „Die Häufung in den letzten Jahren aber lässt sich nur mit dem Klimawandel erklären.“ In der Tat haben heiße Sommer (Juni bis August) seit den 2000er Jahren stark zugenommen. Die wärmsten in der Messgeschichte waren 2003, 2018 und 2019 (siehe kleine Grafik). „Diese Entwicklung setzt sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahrzehnten fort“, heißt es dazu vom DWD. Bei unverändertem Ausstoß von Treibhausgasen werden demnach Sommer, die heute für uns extrem heiß sind, Ende des Jahrhunderts der Normalfall sein – und einzelne Hitzesommer noch viel extremer ausfallen. Mehr noch: Nicht nur die mittlere Temperatur der Sommermonate steigt, auch Spitzenwerte über 30 Grad treten deutlich häufiger auf als früher.

Jahresdurchschnitts- temperatur

Die Erwärmung betrifft auch andere Jahreszeiten. Entsprechend geht seit einigen Jahren die Durchschnittstemperatur deutlich in die Höhe (siehe große Grafik unten). „Wir beobachten eine unglaubliche Beschleunigung bei der Entwicklung der Jahresdurchschnittstemperatur“, sagt Klimaexperte Imbery. Die vier wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung in Deutschland liegen allesamt in den vergangenen sechs Jahren: 2014, 2015, 2018 und 2019.

Tropennächte

Unter Tropennächten versteht man Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt. Bis in die 1990er Jahre waren diese in Deutschland „ein außergewöhnliches Ereignis“, weiß Imbery. In Hessen etwa wurde von 1961 bis 1990 ungefähr alle fünf Jahre eine Tropennacht gemessen. Doch das hat sich längst geändert. Zwar sind derart warme Nächte hierzulande noch immer rar, in dicht bebauten Regionen mit schlechter Luftzirkulation aber treten sie zunehmend auf. In Frankfurt etwa gab es im Jahr 2015 acht Tropennächte, 2018 waren es sechs und im vergangenen Jahr vier. Auch in Mannheim, das aufgrund seiner Lage im Oberrheingraben schon immer viele warme Tage verzeichnete, spitzt sich die Situation zu. Vor allem die Hitzetage (mit einer Höchsttemperatur von mindestens 30 Grad) haben deutlich zugenommen, auch nachts ist es hier auffällig warm. Rekordhalter ist bislang das Jahr 2015 mit sieben Tropennächten. Und das, obwohl die Messstelle im Stadtteil Vogelstang außerhalb des bebauten Geländes steht. In der Stadt selbst dürfte es noch deutlich mehr Tropennächte geben.

Gesundheitsgefahr

Hitzewellen stellen eine große Belastung für das Herz-Kreislauf-System dar. Besonders problematisch werde es, wenn Tropennächte hinzukämen, erklärt Hanns-Ulrich Kümmerle vom Zentrum für Medizin Meteorologische Forschung des DWD in Freiburg. „Wenn es tags heiß ist, aber nachts kühl, wird das längst nicht so belastend empfunden.“ Vor allem Ältere und Kranke, aber auch kleine Kinder sollten die Hitze meiden und ausreichend trinken. Auch Sport kann bei Höchsttemperaturen gefährlich werden.

Hitzewellen

Hitzewellen kommen nach Daten des Deutschen Wetterdienstes mittlerweile häufiger vor, sie dauern länger an und ihre Durchschnittstemperatur steigt. Mannheim gehört demnach zu den besonders stark betroffenen Städten. So gab es in der Quadratestadt von 1950 bis 1990 nur sehr selten 14 Tage lang mindestens 30 Grad Höchsttemperatur – im Durchschnitt kam das alle fünf Jahre vor. Seit den 1990er-Jahren aber zeichnen die Meteorologen in sechs von zehn Jahren solch lange Hitzewellen auf (zuletzt: 2019, 2018, 2015).

Dürreperioden

Je wärmer es ist, desto mehr Feuchtigkeit verdunstet und gelangt aus dem Boden in die Atmosphäre. Dazu kommt: Höhere Temperaturen verlängern die Vegetationszeiten, wodurch Pflanzen früher und über längere Zeit Wasser benötigen. Untersuchungen zeigen, dass die Bodenfeuchte in Deutschland in Frühjahr und Sommer abgenommen hat.

Waldbrandgefahr

Trockenheit erhöht das Risiko für Waldbrände. Laut Monitoringbericht der Bundesregierung im Rahmen der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel hat die von Waldbränden betroffene Fläche in Deutschland im Zeitraum von 1991 bis 2017 deutlich zugenommen. Der DWD geht davon aus, dass sich die Zahl der Tage mit hoher bis sehr hoher Waldbrandgefahr weiter erhöhen wird.

Erwärmung von Seen und Flüssen

Genau wie die Landflächen werden auch Seen und Flüsse in Deutschland immer wärmer. Pflanzen und Tiere, die dort leben, verändern sich. Problematisch sind die steigenden Temperaturen unter anderem für den Betrieb von Kraftwerken. Diese benutzen Wasser zur Kühlung, bei zu hohen Temperaturen müssen sie abgeschaltet werden. Sinkt der Pegel unter ein gewisses Niveau ab, hat dies zudem Auswirkungen auf die Binnenschifffahrt. In den vergangenen Jahren – vor allem 2015 und 2018 – konnten Schiffe im Sommer auf dem Rhein und auch auf anderen Wasserstraßen längere Zeit nur noch mit begrenzter Ladung und teilweise gar nicht mehr fahren. Die Pegel sind zwar auch in diesem Jahr wieder deutlich gefallen, noch hat das aber nach Angaben der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz keine Auswirkungen auf die Rhein-Schifffahrt.

1,5 Grad-Ziel

Im Pariser Klimaschutzabkommen haben sich 195 Länder darauf verpflichtet, die Erderwärmung global auf deutlich unter 2 Grad, idealerweise auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. In Deutschland aber ist diese Zielvorgabe bereits überschritten – und die Temperatur um 1,6 Grad gestiegen. Weltweit liegt der Wert bei rund 1,0 Grad. Imbery warnt: „Ohne einen sehr engagierten Klimaschutz werden wir die 1,5 bis 2 Grad Erwärmung überschreiten.“

Das Jahr 2020

Der Februar war in Deutschland ausgesprochen nass. Doch die Erleichterung war von kurzer Dauer. „Seit März ist es vor allem in Rheinland-Pfalz, Teilen von Baden-Württemberg und Hessen sowie Brandenburg und Teilen von Sachsen-Anhalt wieder sehr warm und trocken“, sagt Imbery. Alle Daten wiesen darauf hin, dass „wir in diesen Regionen das dritte Trockenjahr in Folge bekommen – mit allen Folgen für Landwirtschaft und Wälder.“ Auch die Temperaturen fallen wieder überdurchschnittlich hoch aus. Die Zeit von Januar bis Juli 2020 war die drittwärmste Januar-Juli-Periode seit Messbeginn. „Nur 2018 und 2019 war es in Deutschland in dieser Zeit wärmer“, sagt Klimaforscher Imbery.

