Klimawandel weiterhin wichtigstes Problem

Mannheim.Überwiegend positiv, aber deutlich unter dem Niveau der Regierungsspitze und merklich weniger gut als zu Monatsbeginn, fällt die Gesamtbilanz der Bundesregierung aus: Hierzu sagen 52% (Aug: 50%; Sep-I: 62%) der Befragten „alles in allem eher gut“, 42% (Aug: 43%; Sep-I: 33%) sind gegenteiliger Meinung.

Was die mittelfristige Zukunft der schwarz-roten Koalition betrifft, rechnen die meisten Befragten nicht nur mit einem Fortbestand bis 2021, sondern würden dies auch so begrüßen: Ohne große Veränderungen zu Monatsbeginn glauben 72% der Befragten, dass die Große Koalition bis zur nächsten Bundestagswahl in zwei Jahren Bestand haben wird, 22% erwarten einen vorzeitigen Bruch. Gleichzeitig fänden es 68% der Befragten prinzipiell gut, wenn die Regierung aus Union und SPD zumindest bis zur Bundestagswahl 2021 im Amt bleibt. 26% fänden das nicht gut, darunter 10% der Unions-, 14% der SPD-, 56% der AfD-, 33% der FDP-, 33% der Linke- und 30% der Grünen-Anhänger.

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

In den Politbarometer Top 10 hat das Gros der Spitzenpolitiker im September Ansehensverluste. Diese fallen bei Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt etwas sichtbarer aus, bei Robert Habeck sind sie deutlich. Und während Winfried Kretschmann bei seiner Rückkehr auf die Liste der – nach Meinung der Deutschen – zehn wichtigsten Politiker und Politikerinnen gleich die Spitzenposition erobert, rutscht die CDU-Vorsitzende erstmals auf den letzten Platz: Auf der +5/-5-Skala wird Annegret Kramp-Karrenbauer mit durchschnittlich -0,5 jetzt noch etwas schwächer bewertet als Horst Seehofer mit -0,3, ebenfalls weiter im Negativbereich steht Ursula von der Leyen (-0,3). Auf den Plätzen sieben und sechs liegen Markus Söder (0,1) und Christian Lindner (0,2), die beide geringfügig zulegen. Die Plätze fünf, vier und drei belegen Heiko Maas (0,7), Olaf Scholz (0,7) und Robert Habeck (1,0). Angela Merkel (1,4) belegt jetzt Rang zwei und ganz oben im Ranking steht Winfried Kretschmann (1,8), der seine insgesamt hohe Reputation vor allem auch schwacher Polarisierung verdankt: Konträr zu allen anderen Spitzenpolitikern wird der grüne Ministerpräsident in keinem politischen Lager negativ bewertet.

Probleme in Deutschland

Seit gut vier Monaten für die Deutschen größtes Problem, erreicht der Klimawandel inzwischen eine Relevanz, die in den letzten Jahrzehnten für einen längeren Zeitraum nur von den Themenbereichen Arbeitsmarkt/Jobs und Ausländer/Flüchtlinge übertroffen wurde: 59% aller Antworten entfallen auf den Bereich Klimawandel/Umwelt, wenn die Wahlberechtigten – wie immer vorgabenfrei und bei zwei Antwortoptionen – nach den für sie wichtigsten Problemen gefragt werden. Dahinter folgen auf der Themenagenda die Bereiche Ausländer/Asyl/Integration/Flüchtlinge (23%), Rente/Alterssicherung (9%), Soziales Gefälle/Gerechtigkeit/Arm-Reich (9%), AfD/Rechte (7%), Bildung/Schule (6%), Politik(er)verdruss (6%), Gesundheitswesen/Pflege (5%), Arbeitsmarkt/Jobs (5%) sowie Wirtschaftslage (4%).

Klimaschutz: Beitrag von Politik, Unternehmen und Bürgern

Was bei uns ganz allgemein das Engagement von Politik, Unternehmen und Bürgern für den Klimaschutz betrifft, konstatieren die Deutschen trotz der erheblich gewachsenen Präsenz des Themas praktisch unverändert große Defizite: So sagen nach 69% im Dezember 2018 auch jetzt 66% aller Wahlberechtigten, dass die Politik „zu wenig“ für den Klimaschutz tut. Für 9% (Dez ´18: 10%) tut sie „zu viel“ und 22% (Dez ´18: 19%) bezeichnen die politischen Maßnahmen in diesem Bereich als „gerade richtig“. Dass die Unternehmen zu wenig tun, meinen jetzt 75% (Dez ´18: 76%; zu viel: 2%, Dez ´18: 2%; gerade richtig: 18%; Dez ´18: 16%) und für 70% (Dez ´18: 71%) der Deutschen tun auch die Bürger zu wenig (zu viel: 3%, Dez ´18: 4%; gerade richtig: 24%; Dez ´18: 21%).