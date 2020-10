Kliniken stehen vor dem Kollaps

Brüssel.Peter Liese (55) ist Arzt und Europa-Abgeordneter. Seit dem Ausbruch der Pandemie bemüht sich der Westfale, die deutschen Korrespondenten aus Brüssel über die Dramatik der Coronavirus-Krise auf dem Laufenden zu halten. Doch an diesem Donnerstag vor eineinhalb Wochen hatte der CDU-Politiker ein persönliches Anliegen: „Bitte informieren Sie die Menschen in Deutschland über die Situation in den anderen Mitgliedstaaten, vor allem Belgien, damit sie verstehen, was passieren kann.“

Am Dienstag vergangener Woche meldete das gut zehn Millionen Einwohner große Land 18 217 Neuinfektionen an einem Tag. In den Städten Brüssel und Lüttich kletterten die Inzidenzwerte (der Warnwert liegt bei 50 Infektionen pro 100 000 Menschen) auf 1700 beziehungsweise 2000. Inzwischen fallen 20 Prozent aller Tests positiv aus. Bis zum Montag waren 10 810 Belgier an oder mit Corona verstorben.

Landesweite Ausgangssperre

Die Zahl derjenigen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, stieg innerhalb der vergangenen Woche um zehn Prozent auf 4827, damit ist mehr als die Hälfte der Intensivbetten belegt. Seit Montag gibt es eine landesweite Ausgangssperre ab 22 Uhr bis sechs Uhr morgens. Die Maske ist auch in der Öffentlichkeit zu tragen, sobald das Haus verlassen wird. Die Liste der geschlossenen Einrichtungen wird jeden Tag länger: Restaurants, Bars, Sportzentren, Schwimmbäder und so weiter.

Emmanuel André, ein landesweit bekannter Mikrobiologe und Regierungsbeamter in Sachen Coronavirus, sagte vor wenigen Tagen: „Wir sollten uns nicht mehr die Frage stellen, was man schließen muss. Wir müssen uns fragen, was offenbleiben darf.“ Es ist – von Lebensmittel-Geschäften, Tankstellen und Apotheken abgesehen – nicht viel.

Die drei großen Klinikverbände meldeten sich in der vergangenen Woche zu Wort: „Im ganzen Land brennen die Krankenhäuser.“ 20 Prozent der Ärzte und Pfleger sind bereits infiziert. Seit Freitag werden sie mehr oder minder offiziell gebeten, auch dann weiterzuarbeiten, wenn sie positiv getestet wurden, aber keine Symptome zeigen.

Die Experten sind sich einig: Der Anfang der „Katastrophe“ liegt im August und September, als die Beschränkungen nach Meinung der Virologen zu früh und zu schnell gelockert wurden. Vor einigen Tagen beantwortete der neue Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke die Frage, ob er eine Implosion des Gesundheitssystems für möglich halte, mit nur einem Wort: „Absolut.“

Inzwischen bemüht sich die belgische Regierung darum, Krankenhausbetten in Deutschland und Luxemburg zu buchen.

