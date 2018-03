Klischees entsorgen

Anzeige

Frauen werden noch heute benachteiligt. Immer und immer wieder werden sie daran erinnert, dass sie weiblich sind – das schwache Geschlecht. Per Gesetz stimmt das nicht, schaut man sich jedoch die Realität an, ist es unfassbar, was in dieser Gesellschaft im Jahr 2018 noch geduldet wird. Sei es eine Politikerin, die als „hysterisch“ bezeichnet wird, wenn sie ihre Redezeit einfordert, oder eine Auszubildende, die nachts schleimige Nachrichten von ihrem Chef erhält.

Heute ist Weltfrauentag. Grund genug, sich tief in sein verstaubtes Gedächtnisarchiv zu begeben: Seit 1918 dürfen Frauen in Deutschland wählen. Dafür haben sie lange gekämpft. Man sollte die 1968er herauskramen. Vielerorts galten sie als Beginn der Frauenbewegung. Große Teile einer Generation sind auf die Straße gegangen. Es hat sich einiges getan – aber einfach nicht genug. Noch immer gibt es zu wenige Frauen in der Politik. Noch immer steigen Frauen beruflich selten auf. Auch heute bleiben mehr Frauen zu Hause bei den Kindern als Männer. Und warum? Ja, einige wollen das so – das ist legitim. Bei anderen Paaren wird diskutiert und gestritten – bis die Entscheidung getroffen wird. Und am Ende zieht eben doch die Frau die Kinder groß. Weil der Mann als schwach und feminin gilt, wenn er zur „Hausfrau“ wird. Und weil er im Schnitt 21 Prozent mehr verdient. Ein weiterer Punkt: Hört die Frau von ihrem Chef einen sexistischen Witz – wie soll sie reagieren? Oft ist der Job wichtiger als das Selbstwertgefühl. Eine Kündigung will sie vermeiden. Sie bleibt still.

Die Gesellschaft hat sich von den Rollenklischees noch immer nicht gelöst. Diese Bilder, die unser Verständnis von Geschlechtern prägen, sind in unserem Gehirn verankert. In jenem Gehirn, das aber auch die Erinnerung an den Kampf um Gleichberechtigung archiviert hat. Wieso schaffen wir es nicht, eine adäquate Verknüpfung herzustellen? Oder schlimmer: Wieso muss es den „MeToo“-Aufschrei geben? Wir schreiben das Jahr 2018! Skandalös, wie wenig passiert ist.