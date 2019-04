Klöckner heiratet in Südafrika

Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (46) hat ihren Lebensgefährten Ralph Grieser geheiratet. Wie der CDU-Landesverband gestern in Mainz mitteilte, gab sich das Paar am vorigen Samstag in Südafrika das Ja-Wort. Klöckner trug Weiß, Grieser (Jahrgang 1970) einen hellblauen Anzug. Die Ministerin und der Geschäftsführer eines Oldtimer-Zentrums in Mülheim-Kärlich hätten im kleinen Kreis bei Freunden geheiratet, sagte ein CDU-Sprecher. Die ehemalige Deutsche Weinkönigin, die auch stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende ist, wuchs im Familienweingut in Guldental an der Nahe auf. Das Paar hatte sich bei einer Benefiz-Radtour kennengelernt. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019