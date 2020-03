Klöckner: Kein Engpass bei Grundnahrungsmitteln

Berlin.Und der Gewinner der Corona-Krise ist ... das Klopapier. Oder besser, seine Hersteller. Im März wurden 700 Prozent mehr als im Februar verkauft, so der Einzelhandelsverband. Auch wenn wegen der Corona-Krise nach wie vor nicht jederzeit alles wieder vorrätig ist, ist die Bundesregierung beruhigt: Bei hierzulande erzeugten Grundnahrungsmitteln werde es keinen Engpass geben, so am Donnerstag Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) in Berlin.

In Deutschland werden laut Klöckner nach wie vor Nahrungsmittel in ausreichender Menge produziert, die dann von der Ernährungswirtschaft verarbeitet und in den Läden angeboten werden. Es gab zuletzt klare Trends: Nach Angaben Klöckners verzeichnete das Statistische Bundesamt ein Absatzplus bei Reis um 208 Prozent, bei Teigwaren um 117 und bei Mehl um 105 Prozent. Die Nachfrage nach Nudeln oder Mehl lasse bereits wieder nach. „Es gibt keinen Grund, Lebensmittel zu horten“, betonte die Ministerin. Vieles davon wandere dann doch vom Schrank in die Tonne.

Schwierigkeiten gibt es offenkundig bei Logistik und Personal. Die personelle Situation in der gesamten Lebensmittelkette sei sehr angespannt, sagte Klöckner. Besonders betroffen sind demnach Schlacht- und Zerlegebetriebe sowie die Molkereien, die im größeren Umfang auf Berufspendler aus Tschechien und Polen angewiesen sind.

Auch bei den Saisonarbeitskräften besteht ein großes Problem. Die landwirtschaftlichen Betriebe seien vom Einreisestopp für Saisonarbeitskräfte „hart“ getroffen worden, so Klöckner. Das Verbot war am Mittwoch von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verhängt worden. Der Bedarf an ausländischen Arbeitern beläuft sich im März auf rund 30 000 Arbeitskräfte und steigt dann bis Mai auf 80 000 an. Sie fehlen bei der Spargelernte, aber auch bei Aussaat und Pflanzungen. Das wird der Verbraucher am Ende spüren. Es werden Produkte fehlen, manche dürften teurer werden.

Die Bundesregierung will nun inländische Arbeitskräfte mobilisieren. Wer in der Landwirtschaft mit anpackt, dem werden die Einkünfte nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet. Hinzuverdienstgrenzen sollen zum Teil aufgehoben sowie Arbeitszeitvorgaben und die Regelungen zur Arbeitnehmerüberlassung flexibilisiert werden. Die Saisonarbeiter, die bereits da sind, dürfen 115 statt 70 Tage bleiben. Auch Studenten sollen helfen – die anrechnungsfreie Grenze bei Hinzuverdiensten soll angehoben werden. Insgesamt werden den Landwirten wegen der Corona-Krise wohl bis zu 300 000 Arbeitskräfte fehlen.

In Deutschland soll zudem ein „Gütertransportpakt“ die stabile Versorgung mit Waren sicherstellen. Den kündigte am Donnerstag Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) an. Er betonte, dass die Regierung bereits für mehr Flexibilität gesorgt habe: Sonn- und Feiertags-Fahrverbote für Lkw wurden gelockert, auch Lenk- und Ruhezeiten. Scheuer betonte: Lkw-Fahrer gehörten zu den „Helden des Alltages“, sie hätten gerade jetzt einen „ultraharten Job“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.03.2020