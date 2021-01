Klöckner und Baldauf auf CDU-Bundesparteitag wiedergewählt

Mainz/Berlin.Die rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende und Bundeslandwirtschaftsministerin, Julia Klöckner, ist beim Bundesparteitag der Union als stellvertretende Bundesvorsitzende wiedergewählt worden. Sie erhielt am Samstag 787 von 965 Stimmen, das entspricht einem knapp 82 Prozent. Damit erhielt Julia Klöckner das zweitbeste Ergebnis der fünf Stellvertreter.

In den Bundesvorstand wiedergewählt wurden der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef und Spitzenkandidat für die Landtagswahl im März, Christian Baldauf, mit 872 Stimmen, sowie die Bundestagsabgeordnete Mechthild Heil aus Andernach mit 683 Stimmen. Während Klöckner im CDU-Studio in Berlin an dem Parteitag teilnahm, verfolgte Baldauf den Parteitag aus der Landesgeschäftsstelle in Mainz.

Klöckner und Baldauf gratulieren neuem CDU-Chef Laschet

Zudem haben CDU-Politiker in Rheinland-Pfalz Armin Laschet zu seiner Wahl zum neuen Bundesvorsitzenden gratuliert. "Jetzt ist es wichtig, dass die Partei sich hinter dem designierten neuen Vorsitzenden versammelt. Wir blicken nach vorne. Unsere CDU steht für Stabilität in schwierigen Zeiten", hatte die Landesvorsitzenden Julia Klöckner am Samstag gesagt. Der CDU-Spitzenkandidat für die kommende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, Christian Baldauf, ergänzte: "Armin Laschet kann Menschen zusammenführen, das zeigt er als Ministerpräsident in NRW".

Laschet hatte sich beim digitalen Bundesparteitag im zweiten Wahlgang gegen den früheren Unions-Fraktionschef Friedrich Merz durchgesetzt. Der dritte Kandidat für die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer an der Spitze der CDU, der Außenpolitiker Norbert Röttgen, war im ersten Wahlgang ausgeschieden. Das Ergebnis der Online-Abstimmung muss noch formal durch eine Briefwahl bestätigt werden.

Der rheinland-pfälzische SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz sagte, ob Laschet "eine gespaltene CDU wieder einen kann, wird sich zeigen."

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.01.2021