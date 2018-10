Kevin Kühnert (SPD) fallen Sympathien seiner Parteikollegen zu. © dpa

Berlin.Ist die SPD tief in der Krise, ist der Parteiführung eines stets gewiss: kluge Ratschläge vom Spielfeldrand. So hat sich der 2013 gescheiterte Kanzlerkandidat Peer Steinbrück (SPD) nun mit dem Wunsch zu Wort gemeldet, dass es statt der Vorsitzenden Andrea Nahles an der Parteispitze einen Charismatiker brauche. Man müsse mutig sein, provozieren und zuspitzen, sage er der „Süddeutschen Zeitung“. Namen nannte er nicht. In der „Zeit“ forderte zudem SPD-Chef Sigmar Gabriel einen radikalen Neubeginn mit mehr Bürgernähe.

Einen Namen nennt der neue SPD-Fraktionschef im bayerischen Landtag, Horst Arnold. Der sagte dem „Münchener Merkur“, Juso-Chef Kevin Kühnert (29) solle den Chef-Posten von Nahles übernehmen. „Kühnert kann Konflikte austragen ohne zu verletzen – und hat ausgewogene Kritik an der Groko geäußert. Er hat gezeigt, dass er das Format hat. Ein solcher Schritt wäre ein echtes Zeichen.“

Die SPD ist aus Sicht Steinbrücks gewissermaßen Opfer des eigenen Erfolges beim Aufbau eines starken deutschen Wohlfahrtstaates und des Aufstiegs durch Bildung geworden – eine These, die er seit Jahren vertritt. Der große Drang nach einem gesellschaftlichen Fortschritt sei verlorengegangen. Umfragen bescheinigen der SPD, dass viele Bürger nicht wissen, wofür sie steht und was ihre Zukunftsvision ist. Zudem zeigt sich wieder ein tiefer Spalt zur Basis, wo von vielen ein Ausstieg aus der Koalition und ein personeller Neuanfang gefordert wird.

Bisher wird Nahles von ihren Kollegen in Präsidium und dem 45-köpfigen Vorstand nicht offen in Frage gestellt. Am Sonntag trifft sich das Präsidium, am Montag der Vorstand zu einer Klausur, wo ein Zukunftskonzept entwickelt und Leitlinien für eine bessere Arbeit und Sichtbarkeit in der Koalition beschlossen werden sollen. Angesichts der Klatschen in Hessen und Bayern und dem bundesweiten Umfrageabsturz auf 14 Prozent wächst in der SPD ungeachtet dessen der Druck auf Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD), eine Wende herbeizuführen. Der Erneuerungsschwung bei der CDU durch den Rückzug Angela Merkels nach 18 Jahren von der Parteispitze lässt die Lage bei der SPD noch trister aussehen. Nahles will zwar kein Weiter so – aber ein von ihr und Generalsekretär Lars Klingbeil vorgelegter Fahrplan stieß auf Kritik. Er sei zu schwammig, heißt es.

Korrekturen nötig

Damit soll festgezurrt werden, was die Koalition bis wann an Kernprojekten bis Oktober 2019 durchsetzen muss. Dann will die SPD in einer Halbzeitbilanz entscheiden, ob sie in der Koalition bleibt.

Kühnert rechnet mit einem baldigen Ende der Koalition. „Die Frau, die wie keine andere die große Koalition verkörpert, könnte schlussendlich den wesentlichsten Anstoß für ein rascheres Ende dieser Koalition gegeben haben“, schrieb der Juso-Chef in einem Gastbeitrag für das „Handelsblatt“. Er forderte zudem ein Nachschärfen des Groko-Arbeitsplans von Nahles. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.11.2018