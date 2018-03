Knapp die Hälft findet GroKo gut

Anzeige

CDU/CSU-SPD-Koalition: Erwartungen

Mit 47% meint knapp die Hälfte aller Befragten, dass eine Koalition aus CDU, CSU und SPD einen „wichtigen Beitrag zur Lösung der Probleme in Deutschland“ leisten wird. Insgesamt 48% glauben das nicht, darunter 83% der AfD-, 77% der Linke,- 72% der FDP- und 50% der Grünen-Anhänger, aber auch 28% bzw. 29% der Anhänger von Union und Sozialdemokraten.

2013 und 2009 gingen die Erwartungen ähnlich weit auseinander: Sowohl zu Beginn der Großen Koalition vor vier Jahren als auch beim Start von Schwarz-Gelb vor acht Jahren hatte rund die eine Hälfte der Deutschen einen wichtigen Beitrag zur Problemlösung prognostiziert, die andere Hälfte war jeweils skeptisch. 2005 waren die Bundesbürger bei dieser Einschätzung eher optimistisch.

Bei GroKo-Scheitern: Minderheitsregierung oder Neuwahl

Falls am Ende aber keine große Koalition zustande kommt, plädieren noch 51% (Jan: 54%; Feb-I: 55%) der Deutschen für eine Neuwahl. 46% (Jan: 43%; Feb-I: 41%) wäre in diesem Fall eine Minderheitsregierung der CDU/CSU lieber, wobei diese im Bund bislang nicht praktizierte Option in den politischen Lagern ganz unterschiedlich diskutiert wird: „Minderheitsregierung statt Neuwahl“ sagen 48% der CDU/CSU-, 55% der SPD-, 32% der AfD-, 43% der FDP-, 59% der Linke- und 56% der Grünen-Anhänger.

Koalitionsvertrag: Bewertung und Handschriften der Parteien

Der Koalitionsvertrag stößt in der Bevölkerung auf unterschiedliches Echo: Die Vereinbarungen für eine gemeinsame schwarz-rote Bundesregierung, die CDU, CSU und SPD vor gut zwei Wochen vorgestellt haben, finden 45% der Befragten eher gut und 37% eher nicht gut, 18% können oder wollen sich hier nicht festlegen. Neben einer positiven Rückmeldung von 57% der Unions- und 63% der SPD-Anhänger findet den Koalitionsvertrag auch eine Mehrheit von 53% der Grünen-Anhänger inhaltlich eher gut. Im AfD-, FDP- und Linke-Lager überwiegt mit 67%, 52% bzw. 62% mehr oder weniger deutlich die Kritik.

Während im Koalitionsvertrag die Handschrift der CDU nach Dafürhalten der Befragten weit weniger deutlich wird als nach den Sondierungsgesprächen, konnte sich die SPD jetzt offensichtlich weitaus stärker profilieren: Dass die CDU ihre politischen Forderungen eher durchgesetzt habe, meinen 28% aller Befragten sowie lediglich 26% der Unionsanhänger (hat sich eher nicht durchgesetzt: 57% bzw. 61%). Die SPD war dagegen für 58% aller Befragten und 68% ihrer eigenen Anhänger entsprechend erfolgreich (hat sich eher nicht durchgesetzt: 29% bzw. 24%), und für 44% aller Befragten sowie für 44% der Unionsanhänger die CSU (hat sich eher nicht durchgesetzt: 38% bzw. 40%).

Nach der Sondierung im Januar sahen 63% aller Deutschen die politischen Forderungen der CDU eher durchgesetzt (eher nicht: 19%) und für 50% hatte sich CSU-Programmatik widergespiegelt (eher nicht: 29%). Dass die SPD damals ihre politischen Inhalte entsprechend erfolgreich platzieren konnte, sagten nach der Sondierung nur 24% (eher nicht: 58%).